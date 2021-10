Congrès : Gbagbo Laurent élu par acclamation Président du PPA-CI

Dès l'ouverture du Congrès constitutif de son nouveau parti, le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), Gbagbo Laurent a été élu par acclamation, président du parti.

Après le FPI, Gbagbo Laurent prend la présidence du PPA-CI

Après avoir jeté l’éponge dans la lutte de leadership pour le contrôle du Front populaire ivoirien (FPI), Gbagbo Laurent s’est lancé dans une nouvelle aventure. Celle de la création d’un nouveau parti politique, tel qu’annoncé au Comité central extraordinaire d’août dernier.

Le Congrès constitutif du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) se tient en effet du 16 au 17 octobre 2021, au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan Cocody. Dès l’ouverture du Congrès, le samedi, le Professeur Sébastien Dano Djédjé, président du Congrès, s’est adressé à la Plénière sur le mode de désignation du premier président du PPA-CI : « soit par acclamations ou par bulletin de vote ».

La Plénière ayant adopté les acclamations comme mode de scrutin, l’ancien ministre de la Réconciliation nationale a par ailleurs proposé le nom de Gbagbo Laurent comme candidat unique pour briguer la présidence du parti, ainsi que les membres du Comité de contrôle.

La réaction des congressistes ne s’est donc pas fait attendre. Un tonnerre d’applaudissements, de danses , de chants et de cris s’est donc fait attendre dans une salle de l’Hôtel Ivoire bourrée à craquer.

Le Président Laurent Gbagbo est donc élu Premier président du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI). Le Woody de Mama sera donc présenté officiellement premier président de ce nouveau parti de gauche, ce dimanche 17 octobre 2021. Aussi, prononcera-t-il, ès qualités, un discours d’orientation de politique générale lors de la cérémonie de clôture du Congrès constitutif du congrès du PPA-CI.

A noter qu'une vive polémique s'élève d'ores et déjà sur l'aptitude de Gbagbo Laurent à diriger une formation politique en Côte d'Ivoire. Et ce, d'autant plus qu'il est sous le coup d'une condamnation de 20 ans en Côte d'Ivoire dans 'affaire du casse de la BCEAO.