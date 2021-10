Téléphonie: Le constructeur de téléphone itel ouvre ses ‘’itel Home’’

Dans le souci de se rapprocher davantage des clients et fans, le constructeur de téléphone itel ouvre ses ‘’itel Home’’. Des sortes de showroom à l’intérieur desquels les consommateurs pourront découvrir toute la variété des produits de marque itel. Il faut noter qu’en plus de sa vaste gamme de smartphones et de feature phones très appréciés, itel est également fabricant d’ordinateurs portables, de projecteurs cinéma TV et d’accessoires.

Innovation: itel lance ses sublimes boutiques ‘’itel home’’ et démontre ainsi son avance technologique

A ces boutiques ouvertes au grand public, les visiteurs pourront toucher du doigt la force technologique de la marque. Et surtout acheter « nos différents produits ainsi que divers accessoires au bon prix tout en profitant de service après-vente (SAV) dont la fiabilité ne souffre d’aucune contestation», assurent les responsables d’ itel Côte d’Ivoire. 

En vedettes, le S17, smartphone embarquant un appareil photo smile Selfie, est la grande attraction du moment. Avec une fonction de selfie sourire qui permet de capturer vos plus beaux moments Juste avec un sourire. Sans oublier sa batterie de 5000mAh pour des photos toute la journée. Le plein écran waterdrop 6.6 ” HD + du itel S17 permettra d’avoir une meilleure expérience de vision.

Le Cinéma TV H1 Pro captivera certainement les usagers des ‘’itel Home’’. Ce premier projecteur d’ itel qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Que dire du Spirit 1 ? Le fameux ordinateur d’ itel doté d’écran Full HD (15,6 pouces). Sans oublier son puissant processeur fait pour un traitement fluide des informations et une sortie d’affichage.

Les boutiques itel Home offrent aussi le N53F, le casque tour de cou d’ itel avec radio FM indépendante qui vous permettra d’écouter la radio même lorsque votre casque est à court de batterie mais également la multiprise itel , conçue pour offrir une sécurité supplémentaire. Wavelet Wu (Directeur Général d’ itel) en dit plus en ces termes :

« L’entreprise existe dans le domaine des téléphones économiques qui offrent de la valeur par rapport aux feux d’artifice promotionnels. Mais itel s’est fixé pour mission de se concentrer sur la fourniture des meilleures technologies communes aux téléphones de niveau supérieur aux clients d’entrée de gamme. La création d’appareils qui servent de points d’accessibilité pratiques au monde numériquement interconnecté est la mission de l’entreprise depuis sa création.»

Présente dans le monde et jouissant d’un positionnement de prestige en Afrique, la marque itel a entamé l’activation des ‘’itel Home’’ au Nigeria et au Kenya où ledit déploiement connais un franc succès. « itel s’est fait un nom en tant qu’entreprise qui cherche à s’édifier » , a précisé son Dg.