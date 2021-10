COVID-19: La Côte d’Ivoire, 4è pays le plus touché d'Afrique de l’Ouest

"Le lavage des mains pour tous, une protection contre la covid-19 à notre portée". C'est le thème autour duquel la Côte d’Ivoire a célébré la Journée mondiale du lavage des mains, le samedi 16 octobre 2021 à Agboville.

Dimba N’Gou Pierre: "S’agissant du covid-19, on dénombre dans le monde entier à la date du 04 octobre 2021, plus de 200 millions de cas confirmés et 4,8 millions de décès"

« L’évocation de cette mesure d’hygiène doit certainement attirer votre attention sur ces dispositions qui sont devenues familières depuis l’avènement de la pandémie du covid-19 dans notre pays. Cet engagement, vous devez le maintenir non seulement en répondant présent à nos sollicitations mais surtout en diffusant autour de vous les messages de sensibilisation qui sont livrés », a appelé le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre.

Pour le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, cette célébration obéit à l’objectif n°3 du développement durable (ODD), qui vise à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000 naissances au plus. « Le lavage des mains à l’eau et au savon permet de prévenir les affections manu portées. Il s’agit ainsi de lutter contre le choléra, la fièvre typhoïde, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aigües, l’hépatite A, la conjonctivite, la poliomyélite et bien attendu la maladie à coronavirus appelée covid-19 », a-t-il rappelé, en présence de Docteur Jean-Marie Vianny Maurice Yaméogo, représentant de l’OMS en Côte d’Ivoire et de Sopie Léonard, représentante adjointe pays de l’UNICEF.

Et Dimba N’Gou Pierre d'ajouter: « S’agissant du covid-19, on dénombre dans le monde entier à la date du 04 octobre 2021, plus de 200 millions de cas confirmés et 4,8 millions de décès liés au covid. Au niveau de l’Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire est le 4e pays le plus touché après le Nigéria, le Ghana et le Sénégal avec plus de 60.000 cas dont 640 décès. Dans ce contexte, le lavage des mains à l’eau et au savon est plus que jamais recommandé et fait partie des mesures de protection au même titre que la distanciation physique, le port de masque et la vaccination ».

Le lavage des mains, selon l’OMS, pourrait réduire de 47% le taux d’incidence de la diarrhée et 80% des maladies manu portées. Initialement prévu le 15 octobre de chaque année, cette 14e édition de la journée internationale du lavage des mains, s’inscrit dans la stratégie mondiale de lutte contre la maladie à coronavirus.

« Hommes, femmes et enfants de Côte d’Ivoire, c’est ici l’occasion de nous approprier ce geste simple qui peut sauver des vies. Prenons tous ensemble l’engagement de nous laver régulièrement les mains à l’eau et au savon en utilisant la technique de lavage des mains en 10 étapes », a conclu Dimba Pierre, le premier responsable de la santé des Ivoiriens.

Tizié TO Bi

Correspondant régional