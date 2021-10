L'avenir politique de Blé Goudé hypothéqué avec le PPA-CI de Gbagbo ?

Charles Blé Goudé ne cesse d'avouer ses ambitions de diriger un jour la Côte d'Ivoire. Mais son mentor, Laurent Gbagbo, qui a décidé de faire la politique à vie, risque de lui faire ombrage.

Charles Blé Goudé : À quand la conclusion de Gbagbo ?

Alors qu'une rébellion éclatait contre le pouvoir de Laurent Gbagbo, en septembre 2002, Charles Blé Goudé a dû interrompre ses études à Manchester, pour rentrer en Côte d'Ivoire afin de lancer « la résistance aux mains nues ». À la tête de la Galaxie patriotique, l'ancien Secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) a lancé de gigantesques manifestations qui ont permis d'équilibrer les forces entre le pouvoir ivoirien et les mouvements rebelles.

Directeur national de campagne chargé de la jeunesse lors de la présidentielle d'octobre 2010, Blé Goudé Charles a également joué son rôle à fond, avant d'être nommé ministre de la Jeunesse et de l'Emploi dans le gouvernement du Premier ministre Gilbert Aké N'Gbo, avant que le pouvoir des refondateurs ne soit renversé lors de la crise postélectorale.

Arrêté en exil au Ghana et transféré à la Cour pénale internationale (CPI), Blé Goudé était aux côtés de son mentor, Laurent Gbagbo. Les deux leaders ivoiriens, accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité" ont finalement été acquittés de façon définitive, le 31 mars 2020. C'est alors que le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) n'a cessé d'indiquer qu'il n'engagement jamais de combat politique contre son mentor Gbagbo Laurent. La formule qu'il a d'ailleurs consacrée à cette donne est : « La conclusion de Gbagbo sera mon introduction. »

Laurent Gbagbo : « Moi, je ferai la politique jusqu'à ma mort »

À l'annonce de la création de son nouveau parti, le président Gbagbo a appelé tous les partis qui lui sont proches à fédérer leurs forces. Charles Blé Goudé, qui vit encore en exil à La Haye, et qui est toujours en attente de son passeport, a clairement déclaré qui ne se décidera qu'une fois en terre ivoirienne et après consultation de ses camarades de parti. Cette attitude lui a d'ailleurs valu quelques critiques et surtout la défection de certains de ses compagnons de lutte.

Au Congrès constitutif du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo a toutefois fait une déclaration qui risque de prolonger l'attente de Blé Goudé, et même l'hypothéquer. « Moi, je ferai la politique jusqu'à ma mort », s'est voulu formel le président Gbagbo. Puis, il ajoute : « C'est moi et moi seul qui déciderai sous quelle forme je fais la politique, sous quelle forme je continue mon combat ».

La dernière ouverture faite par le Woody de Mama laisse par contre une lueur d'espoir à Blé Goudé, qui attend de marcher dans les pas de son référent politique. « Mon ambition aujourd'hui, c'est de partir. Mais pas de partir pour vous abandonner. Moi je serai toujours un militant de base de notre parti », a conclut Gbagbo Laurent Laurent devant les militants du PPA-CI.