Halima Gadji (Maîtresse d’un homme marié) en bikini sur l'île Bouley

Halima Gadji, l’ex-actrice sénégalaise de la série à succès “Maitresse d’un homme marié”, était en parade, dimanche, au Boulay Beach Resort (BBR) du magnat Fabrice Sawegnon, du côté de l’Ile Boulay à Abidjan.

Halima Gadji en mode pastèque sur l’Ile Boulay à Abidjan

Les stars ne sont jamais à cours d'idées lorsqu'il s'agit de prendre du bon temps dans des cadres idylliques. Cette semaine encore, c’est le BBR, cadre enchanteur avec personnel disponible et courtois, un complexe hôtelier haut de gamme qu’a choisi, dimanche, Halima Gadji et sa “petite famille” pour une partie de détente sur l'île Boulay. Accompagnée d’une amie qui elle était aux côtés de son fils et leur cousin, la belle actrice s’est affichée très sexy dans plusieurs vidéos et clichés qu’elle a partagés avec les abonnés de ses réseaux sociaux, notamment avec ses 369.000 followers sur Instagram.

Halima Gadji a profité de l’instant pour dévoiler un bout de son corps de rêve, tantôt en petite culote ou en petite combinaison de plage teinte aux motifs de pastèques … comme on le voit sur ces images d'illustration. Des tenues qui ont fait leur petit effet sur les internautes. Beaucoup plus présente à Abidjan depuis son départ de Marodi TV, structure productrice de la série “Maitresse d’un homme marié”, l’actrice multiplie les passages dans la capitale ivoirienne.

Il y a quelques mois, la toile people évoquait même une probable liaison amoureuse entre Halima Gadji et l’artiste ivoirien du coupé décalé, Bebi Philip. Invitée sur le plateau du Life Week-end, l’actrice sénégalaise a fait balader l’animatrice de l'émission qui en demandait davantage sur cette affaire. Pour elle, il ne faudrait pas en faire tout un plat puisque le buzz fait partie intégrante du milieu du showbiz.

Mais dans un éclat de rire, Halima Gadji a affirmé qu’elle avait une liaison avec le chanteur. « Oui, on sort ensemble », a-t-elle lâché avant de repartir dans un autre fou rire et de changer de sujet. Difficile de dire s’il s’agissait d’une simple blague ou de la confirmation de leur relation. Une chose est sûre, aucun autre homme hormi l’adolescent, ne paraissait dans les clichés devoilés par la jeune femme qui est une habituée à profiter des fortes chaleurs à Dakar comme à Baby (Abidjan) durant les mois de chauds de l'année.