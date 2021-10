Lilibet, fille de Meghan Markle, privée d'un énorme héritage de Lady Diana

Meghan Markle est certainement furieuse, un trésor de sa belle-mère Lady Diana, va revenir à la princesse Charlotte, cousine de Lilibet, fille du prince Harry et de la Duchesse de Suxess.

Cette Tiare va revenir à Charlotte pour son droit d'aînesse sur sa cousine Lilibet

Lilibet Diana Mountbatten Windsor, la fille de la Duchesse de Sussex Meghan Markle, va passer à côté d'un bijou inestimable, qu'elle le veuille ou non, au sein de la collection de l'ancienne princesse de Galles. En effet, selon les tabloïds, arrivée en premier, c'est à la princesse Charlotte, 6 ans, que reviendra un somptueux bijou d’ornement de tête de Lady Diana, et non à sa petite cousine Lilibet, apprend-t-on.

Cette Tiare, Charlotte devrait la porter à son mariage, comme le dicte le protocole. Avant elle, Diana l'avait également portée pour épouser le prince Charles en 1981. En plus de ce beau cadeau, Charlotte pourra également avoir un accès privilégié à la collection de bijoux du palais. Un privilège sur lequel s'est assise Meghan Markle, lorsqu'elle a décidé de quitter ses fonctions au sein de la famille royale...

La fortune de Lady Diana répartie entre ses deux fils, William et Harry

Si l'argent de Lady Di a déjà été réparti entre ses deux fils, William et Harry, on s'intéresse là à quelques pièces de la collection de bijoux de la princesse Diana, qui ont déjà été attribués aux jeunes membres de la famille royale pour qu'ils les chérissent à mesure qu'ils grandissent. La petite Charlotte pourra bien sûr choisir parmi les bijoux qui sont au palais, mais il y a déjà quelques pièces qui lui sont réservées dans cette collection privée. Et notamment le diadème "inestimable" des Spencer, que Diana portait à son mariage au prince Charles en 1981.

Actuellement, c'est le frère cadet de la princesse Diana, Charles, 9e comte Spencer, qui vit à la maison familiale Althorp, qui le garde. Ce bijou remonte au XVIIIe siècle, il a des formes de tulipes, de volutes et d'étoiles incrustées de diamants. Il a été offert à la grand-mère de Diana, Lady Cynthia Spencer, à son mariage avec le vicomte Althorp.