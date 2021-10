Psg-Leipzig: Mauro Icardi mis en congé, des problèmes avec sa femme Nara

Le torchon brûle grave entre Mauro Icardi et sa femme Wanda Nara, star de la télévision en Argentine. Une affaire rocambolesque qui dépeint sur le match PSG-Leipzig de ce mardi auquel le parisien n’y prendra pas part.

Psg-Leipzig: Une affaire d'Infidélité d'Icardi plane sur le match, Wanda Nara veut le divorce

Digne d’une véritable «telenovela», le feuilleton continue entre Mauro Icardi et sa femme Wanda. Après avoir accusé son mari d’adultère sur les réseaux sociaux, la compagne de l’attaquant du PSG aurait demandé le divorce, selon la presse argentine.

Conséquence: Mauro Icardi est permissionnaire pour le match PSG-Leipzig de ce mardi 19 octobre 2021 comptant pour la 3e journée de la Ligue des champions de l’UEFA.

Le joueur parisien a demandé à ne pas être retenu dans le groupe pour se rendre à Milan auprès de son épouse Mara qui aurait annoncé la fin de leur union.

Une demande que le PSG a accepté, autorisant même son attaquant à s'absenter deux jours pour se rendre en Italie.

Wanda Nara accuse son mari d’avoir échangé des messages avec la mannequin, actrice et chanteuse Maria Eugenia Suarez. Quelques heures plus tard, elle avait pris un avion en direction de Milan, où Mauro Icardi s’est empressé de la rejoindre, manquant, dimanche et lundi, les entraînements du club de la capitale.

A des milliers de kilomètres de Milan, dans son pays d’origine en Argentine notamment, l’affaire fait grand bruit.

Tout a commencé samedi 16 octobre avec une publication sur les réseaux sociaux de la femme du joueur, Wanda Nara, à propos d’une supposée infidélité de son mari. Depuis, la télévision argentine s’est enflammée; tout est exposé, commenté en direct.

"C’est le couple star du pays, explique Leo Arias, journaliste people. Tout le monde parle de ça, toutes les émissions, toute l’Argentine. Cela fait quatre jours déjà. Les programmes font des records d’audience". Le sujet a même une place au journal de 20 h dans un pays où les émissions people occupent une large part de l'antenne.

En Argentine, les Icardi sont perçus comme un couple composé d'une star de la télé qui avait quitté un joueur pour se marier avec l’attaquant parisien, dont elle est l’agent aujourd’hui.

Déjà privé d'Angel Di Maria, suspendu, et de Neymar, blessé, Mauricio Pochettino comptait sur l'attaquant argentin. Icardi, lui, ne s'estime pas en mesure de disputer cette rencontre qui se déroule au Parc des Princes.