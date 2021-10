Indi Bougoule: ''Je n'ai jamais flirté avec le chéri de Joëlle C''

Digbeu Marie-Noëlle alias Indi Bougoule, ancienne danseuse de feue Joelle C, est revenue sur cette fameuse histoire selon laquelle, elle aurait eu une aventure amoureuse avec l'homme de sa patronne.

Indi Bougoule (ex-danseuse de Joelle C): ''J'avais la réputation d'une "raseuse" alors qu'il n'en était rien''

Dans un entretien accordé à Media Prime, Digbeu Marie-Noëlle alias indi Bougoule, une ex-danseuse de feue Joëlle C, est revenue sur une histoire qui, selon elle, lui a pourri la vie. Plusieurs médias avaient à l'époque, révélé qu'elle s'était offerte l'homme de sa patronne Joelle C, chanteuse ivoirienne décédée en 2008. Selon Indi Bougoule, cette histoire n'était pas vraie. "Joëlle C fut une mère pour moi. J'étais certes sa danseuse, mais Joëlle C me considèrait comme sa fille. Joëlle C m'a hébergée chez elle. J'avais un traitement different des autres danseurs. C'est grâce à Joëlle C que j'ai pu m'envoler pour la France où je vis depuis maintenant 16 ans'', a-t-elle témoigné.

'' Une nuit, je reçois un coup de fil de Diomandé Anliou m'informant que Joëlle C l'a mis dehors. Il m'appelle donc à l'aide. N'étant pas sur place, je supplie un ami d'aller chercher Anliou à la gare où il est arrivé avec ses bagages. Mon ami accepte de garder Anliou à son domicile. Quelques jours après, j'entre en contact avec "ma mère Joëlle C" afin de savoir ce qui s'est passé. Elle m'informe qu'elle a surpris son chéri avec une femme. Je supplie Joëlle de laisser tomber. Elle ne veut rien savoir. Pendant ce temps, Diomandé réside toujours chez mon ami. Malgré la distance, il venait chaque fois s'alimenter chez mon tuteur où je vivais avec d'autres danseuses. Mon tuteur ayant pris pitié, propose d'également accepter Anliou sous son toit. Je prends le soin d'informer Joëlle C que je croise dans un espace lors d'une scène que nous devions partager ensemble. Tout en continuant de lui demander pardon afin qu'elle vienne chercher son chéri pour éviter que les filles de la France le lui arrachent. Fâchée, elle demeurait toujours sur sa position. Anliou le chéri de Joëlle vient alors vivre sous le même toit que nous. Il est dans une chambre aménagée spécialement pour lui. Nous les filles, toutes des danseuses, dormions dans une autre chambre. Chacun vaquait à ses occupations'', a-t-elle confié à Media Prime.

Puis d'ajouter: '' A peine ma mère Joëlle C rentre au pays, que des échos me parviennent comme quoi je lui aurais arraché son chéri dont je serais même tombée enceinte. La nouvelle se répand dans tout le showbiz ivoirien et même parisien. Je n'en revenait pas. Des journaux en font leurs choux gras. Des chanteuses, amies à Joëlle C, me boudaient. Partout où je passais, j'entendais des gens en parler. J'avais la réputation d'une "raseuse" alors qu'il n'en était rien. Je n'ai jamais flirté avec le chéri de Joëlle C. Pour tout ce que Joëlle a fait pour moi, je ne pouvais pas lui faire un tel coup. Pendant 4 ans, la nouvelle a fait le tour du milieu artistique. J'ai plusieurs fois essayé de rentrer en contact avec Joëlle C. Mais difficile de l'avoir. Après insistance, j'ai pu l'avoir au téléphone. Je lui ai clamé haut et fort mon innocence. Que jamais je pouvais lui faire ça. C'est à peine si Joëlle m'ecoutait (...) Un mois après cette conversation, j'apprends le décès de maman Joëlle. J'ai eu très mal et j'ai toujours mal'', s'attriste Indi Bougoule.