Jeux de la Francophonie 2022: Voici les présélectionnés de Côte d'Ivoire

Voici les candidats ivoiriens retenus après le premier tour des présélections du Concours culturel des prochains jeux de la Francophonie qui auront lieu en Rdc en 2022.

La Côte d'Ivoire se prépare activement pour les prochains Jeux de la Francophonie

Après la Côte d’Ivoire en 2017, c’est au tour de la République Démocratique du Congo (RDC) d’abriter ces Jeux qui auront lieu du 19 au 28 août 2022, à Kinshasa. L’objectif de ces jeux est d’offrir un cadre d’expression sportive et culturelle à la jeunesse des pays membres. Ces jeux sont réservés à la catégorie des juniors au niveau du sport et trente (35) ans pour les arts et la culture.

La participation aux Jeux de la Francophonie se déroule en plusieurs étapes dont les présélections nationales. Chaque pays procède à des présélections au niveau national dans les disciplines et domaines divers qu’il soumet avant les présélections régionales en présence d’un jury international commis par le Comité International des Jeux de la Francophonie. En Côte d'Ivoire, le Ministère de la Culture et de la Francophonie en charge du volet culturel et artistique a entamé ses présélections dans le mois de juillet 2021.

Ces présélections se sont déroulées dans les disciplines artistiques et culturelles suivantes : Danse de création, Peinture, Sculpture, Photographie, Littérature (Nouvelle), Arts de la Rue Hip Hop, Jonglerie et Marionnette géante. Au terme de ces assises, le jury a retenu les candidatures suivantes, par ordre de mérite :

Notons que ces candidats retenus seront soumis, pour la deuxième phase, à des évaluations au jury régional. C’est seulement après cette étape au mois d’octobre qu'ils seront définitivement reconnus comme les représentants de la Côte d'Ivoire aux prochains jeux de la Francophonie.