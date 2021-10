Le Bénin fait face, depuis quelques jours, à une grosse polémique née d’un projet de loi portant modification de la loi n°2003-4 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, qui « n’est rien d’autre qu’une légalisation pure et simple de l’avortement ». Dans une déclaration, la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) demande aux députés béninois de voter par un « Non » massif contre ce projet.

La Conférence épiscopale du Bénin (CEB) s'oppose au vote de la loi sur l’avortement