Kolo Touré: "Drogba pourrait gérer la FIF, s’il y a élection et qu’il est élu"

Kolo Touré Habib s’est prononcé sur sa reconversion après sa riche et brillante carrière de footballeur professionnel. Il a également jeté un regard sur les Eléphants de Côte d’Ivoire.

Kolo Touré catégorique: ‘’Il ne faut pas venir en sélection nationale pour essayer de fanfaronner‘’

L’ancien défenseur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Kolo Touré Habib, aujourd’hui, entraineur adjoint de Leicester en Angleterre, joint par appel téléphonique sur la chaine NCI, s’est prononcé sur sa nouvelle fonction. ‘’Actuellement je suis entraîneur adjoint à Leicester. Quand j’ai arrêté ma carrière, j’ai voulu faire des études en économie pour travailler dans les finances. Mais c’était trop compliqué pour moi. J’ai donc décidé de faire ce que je savais le plus faire à savoir le football. J’ai décidé de partager mon expérience aux plus jeunes. J’ai alors passé la Licence pro qui me permet aujourd’hui de pouvoir gérer un club », a-t-il confié.

L’ancien joueur d’Arsenal et de Liverpool a révélé qu’il est en train de passer un Master en droit et en économie du sport (MPI Uefa) comme son ancien capitaine en équipe nationale Didier Drogba. « Manager une équipe, c’est beaucoup de choses. C’est gérer le staff, communiquer dans les médias, c’est plein de choses. Je suis donc en train de passer le MPI qui me permettra d’apprendre beaucoup de choses. Le MPI permet aussi de gérer l’administration. C’est le même diplôme que Didier Drogba est en train de passer. Avec ça, il pourrait gérer la Fif s’il y a l’élection et qu’il est élu », a-t-il ajouté.

Kolo Touré s’est également prononcé sur la sélection actuelle des Eléphants de Côte d’Ivoire. Affichant une grande admiration pour Jean Evrard Kouassi , le champion d’Afrique 2015 dit être satisfait du travail de Patrice Beamelle. "Je tiens à tirer mon chapeau à un joueur qui m’a épaté, c’est JEAN KOUASSI EVARD. Il me rappelle Aruna Dindané. C’est un joueur percutant qui joue en Chine, mais qui doit rivaliser avec les Nicolas Pépé et Wilfried Zaha car il a une qualité extraordinaire de vitesse, de puissance et de technique‘’, a soutenu Kolo Touré.

Puis d’ajouter: ‘’je pense que Patrice Beaumelle fait du bon boulot actuellement. Pour les points faibles, je pense que dans la qualité de jeu, cette équipe peut s’améliorer encore parce qu’elle a de très bons joueurs. Ce n’est pas forcément le fait de l’entraîneur, il faut des joueurs qui prennent leurs responsabilités sur le terrain. C’est des grands joueurs, il faut qu’ils le prouvent en équipe nationale en montrant leurs qualités. Il ne faut pas venir en sélection pour essayer de fanfaronner un peu ou de faire le malin, il faut être fort”, a ajouté le frère ainé de Yaya Touré.