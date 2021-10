Manou Jolie vidée de sa maison pour 3 mois de loyers impayés

La comédienne ivoirienne Manou Jolie est au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis mercredi soir. Ce qui se passe.

Manou jolie désormais sans domicile fixe?

Il y a moins d'un an, Manou Jolie s'était retrouvée dans une situation de détresse. Très malade, la chanteuse devait urgemment se faire opérer. 4,5 millions de Fcfa était donc la somme d'argent requise pour sauver la vie de la comédienne.

Une situation qui avait contraint l’artiste zouglou du groupe Espoir 2000, Pat Saco, a lancé un SOS sur les réseaux sociaux pour venir en aide à cette dernière.

« Qui viendra sauver nos artistes, je viens demander l’aide d’un cœur généreux. Notre actrice chanteuse comédienne Manou Jolie est dans des conditions difficiles. Sa vie ne tient qu’à un petit fil aujourd’hui. Oui, elle a besoin d’être opérée sinon elle risque de perdre la vie, car elle a trop pris du poids et la graisse a fait bouclier sur son cœur. Je demande à tous mes abonnées, toutes les personnes qui peuvent donner 500f ou même 10 € (6517,21 FCFA) et de la faire, car elle a besoin de 7000 € soit 4.562 046,46 FCFA pour son opération. (…) sur ce que Dieu vous bénisse et longue vie à toi Manou Jolie », avait-il alerté.

Fort heureusement pour la comédienne, les choses sont rentrées dans l'ordre, et la chanteuse a retrouvé la santé. Un peu plus d'un an après cette affaire, Manou Jolie se retrouve à nouveau dans une situation de détresse.

Dans une vidéo postée sur la toile, mercredi soir, l'on aperçoit la comédienne en pleine discussion avec un individu qui a confisqué les clés de sa maison. Le motif, Manou Jolie a cumulé 3 mois de loyers impayés.

Le propriétaire de la maison aurait dépêché un émissaire afin que ce dernier récupère les clés de la maison où vit Manou Jolie. Malgré les supplications de la comédienne, promettant de régler sa dette, l'individu faisait la sourde oreille.

La vidéo de cette scène devenue virale sur les réseaux sociaux, suscite beaucoup de réactions dont certaines, estimant qu'il s'agit d'un bad buzz, d'autant plus qu'à la fin de la vidéo, on voit la comédienne faire un signe afin qu'on arrête de filmer.