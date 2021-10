Ariel Sheney: ''Tout est fin prêt pour l'Aosseh Festival Musique 2021"

L'artiste Coupé-décalé, Ariel Sheney, a procédé, mercredi, au lancement officiel de la première édition du l'Aosseh Music Festival (AMF 2021).

Ariel Sheney retourne aux sources

Tout est fin prêt pour le démarrage de la première édition de l'Aosseh Music Festival (AMF 2021) qui aura lieu du 28 octobre au 1er novembre 2021, dans la ville de Duekoué, a rassuré Ariel Sheney, lors d'une conférence de presse, mercredi 20 octobre 2021 à Cocody .

Selon l'artiste, président du comité d’organisation, l'événement aura lieu autour du thème ''l'entreprenariat, solution au chômage et à l'immigration irrégulière''.

Ariel Sheney a affiché une réelle volonté d'aider la jeunesse de sa région. ''Je suis un enfant du Guémon. Je suis Guéré de père et de mère, moi et mes amis, on a décidé de revenir aux sources (...) J'ai décidé d'aider la jeunesse de chez moi et pourquoi pas s'étendre à l'intérieur du pays'', a-t-il soutenu.

Le "Petit Nouchi d'Abobo" a également affirmé qu'en plus du volet festif, cet événement aura un caractère social. Ainsi, hormis les prestations de plusieurs artistes bien connus en Côte d'Ivoire, l'Amf 2021 sera marqué par la rénovation de l'hôpital de Duekoué et par des formations à l'endroit des jeunes de la région.

'' Ce sera trois jours de concert. Nous aurons des formations en entrepreneuriat, en développement personnel; des formations dans plusieurs autres métiers'', a ajouté Ariel Sheney qui affirme qu'il guidera certains jeunes qui souhaitent se lancer dans la musique.

Gnado Gnapo, président de l'Association des migrants de retour en Côte d'Ivoire, a dévoilé les actions que son association mènera lors dudit festival. ''A travers ce festival, nous allons sensibiliser nos jeunes frères, en leur disant qu'à travers l'entrepreneuriat, on peut rester dans notre pays et se construire. Le but, c'est de leur donner des solutions de création d'entreprises génératrices de revenus'', a-t-il affirmé.