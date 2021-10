En visite à Paris, Affi N'guessan reçu par Maurice Bandaman

Maurice Bandaman a accordé une audience à Pascal Affi N'guessan le mardi 19 octobre 2021 à Paris. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et le président du FPI (Front populaire ivoirien) ont eu un "entretien plein de chaleur".

Affi N'guessan échange avec Maurice Bandaman

Pascal Affi N'guessan séjourne au pays d'Emmanuel Macron depuis le dimanche 10 octobre 2021. Le député ivoirien devra rester plusieurs jours en France où il rencontrera la diaspora ivoirienne, des personnalités du monde politique, diplomatique, économique et médiatique, comme l'a confirmé l'une de ses proches, en l'occurrence Geneviève Goëtzinger. Mardi 19 octobre 2021, l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo a été reçu en audience par SEM Maurice Bandaman, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France.

"J’ai effectué une visite de courtoisie ce soir à l’ambassade de #CIV225 où j’ai eu un entretien fraternel avec SEM @BandamanK", a fait savoir Pascal Affi N'guessan sur son compte Twitter. Pour sa part, Geneviève Goëtzinger, ancienne directrice générale de RFI (Radio France Internationale) soutient que le diplomate ivoirien et le député de Bongouanou ont eu un "entretien plein de chaleur".

Outre l'ex-ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, le "lion du Moronou" a également échangé avec Faure Olivier, le premier secrétaire du parti socialiste français. "Moment d’échanges chaleureux avec @faureolivier le Premier secrétaire du @partisocialiste cet après-midi à @AssembleeNat. Je l’ai remercié pour son soutien en novembre et décembre 2020 et nous avons évoqué des sujets d’intérêt commun à la grande famille socialiste", a appris le patron du Front populaire ivoirien.

Pascal Affi N'guessan a pris part à l'assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones qui s'est tenue à Lyon, au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a aussi visité le salon international Pollutec dédié aux technologies de l'environnement. L'homme politique ivoirien devrait regagner Abidjan le 25 octobre 2021.