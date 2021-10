Insuffisance rénale : Campagne de prévention de 2 jours à Bingerville

L’ insuffisance rénale est un mal pernicieux qui ronge la population ivoirienne. Le CNPTIR se propose donc d’organiser une campagne de prévention des maladies rénales dans la commune de Bingerville, les vendredi et samedi prochains.

Tous à Bingerville pour une sensibilisation sur l’ insuffisance rénale !!!

L' insuffisance rénale est un problème majeur de santé publique en Côte d'Ivoire. Et ce, d’autant plus qu’elle n'épargne aucune tranches d'âge, encore moins de couches sociales. Lorsque les premiers symptômes sont révélés, c’est que le malade est déjà à une phase très avancée. Pour donc éviter de se laisser surprendre par cette tueuse silencieuse, le Centre national de prévention et de traitement de l’insuffisance rénale (CNPTIR) a décidé de se rapprocher des populations pour une sensibilisation.

C’est dans cette dynamique que sera organisée à Bingerville, une campagne de prévention des maladies rénales orchestrée par le CNPTIR, sous la thématique : « La santé rénale pour tous et partout ».

Dès vendredi 22 octobre 2021, de 08H à 12H, une Conférence publique et une sensibilisation sur la prévention de l’insuffisance rénale seront organisées à l’Hôpital général de Bingerville. Cette journée sera suivie, le lendemain samedi 23 octobre, de 07H à 14H, au Foyer des jeunes de ladite commune par une séance de dépistage gratuit de l’Hypertension artérielle (HTA), du diabète, de l’obésité et d’examen d’urine.

Les services de Professeur Dazé Gnionsahé, Néphrologue et Directeur général du Centre national de prévention et de traitement de l’insuffisance rénale, sont donc à pied d’oeuvre pour faire de cette campagne de prévention, une véritable réussite.

« Sais-tu que la plupart des gens souffrent d’une maladie rénale sans même le savoir ? » interroge le CNPTIR, avant de passer la consigne suivante : « Populations de Bingerville, venez massivement vous faire dépister gratuitement. Pour le dépistage du diabète, venez à jeun. »

Les populations environnantes sont par ailleurs attendues à cette campagne de prévention à Bingerville.