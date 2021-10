Primud : Molaré menace de tout arrêter pour s'installer à l'étranger

Invité jeudi à l’émission PPLK diffusée sur La 3, le chanteur Coupé décalé, Molaré , a fait savoir que la prochaine édition des Primud pourrait avoir lieu dans un autre pays. La raison.

Molaré: ‘’ça fait 6 ans que je fais une activité pour ce pays, je n’ai aucune subvention, je reçois des injures‘’

Le commissaire général du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud) , Soumahoro Mauriféré alias Molaré était, jeudi sur le plateau de l’émission Pplk . Il a fait savoir que l’édition 2021 des Primud pourrait être la dernière, car selon lui, cet événement ne bénéficie d’aucun soutien de l’Etat de Côte d’Ivoire.

‘’ C’est très probable que ça soit la dernière édition des Primud , parce qu’il faut qu’à un moment , les efforts soient reconnus, et qu’on soit accompagné. Déjà on annule le festival, il n’y a plus de FestiPrimud, ce n’est pas pour autre chose, c’est par manque budgétaire. Le seul festival où on ne prend que des artistes locaux, 70 artistes qui performent sur deux ou trois jours, on n’a pas de subventions, on n’est pas aidé. Je suis désolé, on ne peut pas continuer comme ça‘’, a soutenu Molaré.

Puis d'ajouter: ‘’ On a un ministère de la Culture, on a un ministère du Tourisme, on a la Primature qui est là, on ne demande rien, mais payez juste la salle‘’. Poursuivant, Molaré a fait savoir que les prochaines éditions des Primud pourraient avoir lieu dans un autre pays.

‘’ Les propositions qu’on a de faire les Primud dans d’autres pays sont plus concrètes que celles qu’on a içi (…) la perspective c’est d'oublier la Côte d’Ivoire. On va aller faire ailleurs, et puis si c’est les artistes du Benin ou bien du Togo ou de la Guinée qui sont les plus en vue, on va se concentrer sur eux (…) ça fait 6 ans que je fais une activité pour ce pays, je n’ai aucune subvention, je ne reçois que des injures. Donc je vais protéger ma famille et mes collaborateurs‘’, a prévenu Molare.