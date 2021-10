Kanigui révèle : "C'est Guillaume Soro qui est Chris Yapi"

Guillaume Soro se cacherait-il derrière Chris Yapi ? Soro Kanigui, anciennement proche du fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires), confirme que l'ex-député de Ferké est bien la personnalité qui est dissimulée derrière cet avatar.

Guillaume Soro, derrière Chris Yapi ?

Chris Yapi est un avatar bien connu des internautes. Celui-ci se présente comme un enquêteur infiltré au coeur du pouvoir d'Alassane Ouattara. Il publie régulièrement des informations souvent délicates sur son compte Twitter. Chris Yapi est parvenu jusque-là à garder son identité secrète. Dans une interview accordée au site feednews, Soro Kanigui a révélé que c'est en réalité Guillaume Soro qui se trouve derrière Chris Yapi. "Ce n'est pas une question d'avis. Moi, je confirme que c'est Guillaume Soro qui est Chris Yapi", a-t-il dit sans détour.

Soro Kanigui a par ailleurs saisi l'occasion pour réaffirmer la profonde rupture entre lui et Guillaume Soro. "Je ne veux même pas avoir de ses nouvelles", a-t-il coupé court. " Le leadership Guillaume Soro est un peu comme un Mirage. Quand vous le voyez de loin, vous pensez qu'il existe réellement. Approchez-vous et vous vous rendrez compte que c'est une illusion", a ajouté l'ancien détenu de la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan).

Interrogé sur les réelles causes de sa rupture avec l'ancien président de l'Assemblée, Kanigui fait savoir que "lorsqu'on est avec quelqu'un, la séparation vient d'une série d'observations". Il soutient que ni la démarche, ni la vision ni la méthodologie du patron des soroistes ne correspondent à sa façon de faire la politique. Dès lors, en toute humilité, j'ai décidé de retourner auprès de celui aux côtés de qui j'ai appris à faire ce métier", a clarifié le politicien ivoirien.

Guillaume Soro avait déjà répondu à des accusations faisant de lui Chris Yapi. "Je suis hilare quand on m'accuse d'être un avatar. Moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Et vous croyez sérieusement que j'ai le temps moi d'aller écrire, de faire Chris Yapi. Je suis surpris qu'il soit autant célèbre", avait-il répondu BF1 TV.