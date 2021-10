Côte d’Ivoire: Yvidero accusée d'avoir humilié un invité sur la télé NCI

La web comédienne Yvidero est au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques heures.

Yvidero déclenche une vive polémique sur la toile

L'affaire avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux, il y a quelques semaines, lorsque l'animateur camerounais Yves De Mbella a invité sur le plateau de la Nouvelle chaîne ivoirienne (Nci), un individu, présenté comme un ex-détenu de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), venu faire des confessions sur son ancienne vie de violeur.

Ce dernier avait même été invité à faire une démonstration de viol sur un mannequin femme. La vidéo de cette scène publiée sur la toile, a suscité l'indignation générale. Il s'en était également suivie une avalanche de sanctions contre l'animateur Yves de Mbella, jugé et condamné à un an de prison avec sursis, et son invité, lui, condamné à deux ans d'emprisonnement ferme.

Plusieurs semaines ont passé, et voilà à nouveau que la chaîne NCI se retrouve au coeur d'une nouvelle polémique qui alimente la toile. A l'origine de cette polémique, Yvidero qui anime une émission dénommée Yvidero'show.

En effet, la comédienne a invité sur le plateau, un certain César Kouamé, le jeune homme qui l'avait accusée de plagiat il y a quelques mois. Après avoir traité ce dernier, de menteur, Yvidero l'a ensuite expulsé du plateau de l'émission. L'extrait de cette vidéo, abondamment relayée sur la toile, a suscité l'indignation de plusieurs internautes.

" (...) Lors de l'émission de la web comédienne, Yvidero, j'ai vu un jeune invité humilié et sans défense juste parce-qu'il a eu le malheur d'accepter l'invitation de la productrice de l'émission...J'ai vu une animatrice arrogante, imbue de sa personne qui pense avoir droit de vie sur ses invités. Elle les invite, les bâillonne et leur manque de respect publiquement voire qui sonne comme un règlement de compte programmé... Comment peut-on inviter quelqu'un, le traiter de menteur sans lui donner le droit de répondre à votre accusation et lui donner un carton rouge pour l'expulser avec des mots défiant tout respect et toute dignité ? NCI, attention aux contenus de vos émissions télés", s'est indigné un internaute.