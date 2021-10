Pluies diluviennes : Le FPI déplore les nombreux dégâts et les morts

Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district d'Abidjan, vendredi dernier, ont causé des pertes en vies humaines. Le FPI a produit un communiqué, en solidarité à toutes les victimes, mais également pour interpeller les autorités ivoiriennes.

Le FPI au gouvernement : « Que de telles situations n'adviennent plus »

Après quelques mois d'accalmie, le district d'Abidjan renoue avec les pluies diluviennes, avec leurs lots de dégâts matériels et de victimes humaines. Dans la nuit de jeudi 21 octobre à vendredi 22 octobre 2021, de fortes pluies se sont en effet déversées sur la capitale économique ivoirienne en créant ruine et désolation dans de nombreuses communes.

À Yopougon par exemple, le quartier du Maroc Kimi continue de pleurer deux jeunes écoliers, petit frère - grand frère, qui ont été emportés par les eaux de ruissellement. Le Groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM) indique avoir retrouvé, deux jours plutard, leurs corps sans vie au bord de la lagune, où les eaux les ont entrainés.

Myss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, s'est rendue dans la famille des défunts pour apporter la compassion du gouvernement.

C'est dans ce même élan de solidarité que le Front populaire ivoirien (FPI) a produit une déclaration. « Les pluies diluviennes ont occasionné de nombreux dégâts matériels et, malheureusement, la mort de 4 personnes, dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 octobre 2021, dans le District d'Abidjan. Le Fpi présente ses condoléances aux différentes familles concernées et exprime sa solidarité avec les personnes ayant subi de graves dommages », a indiqué le parti dirigé par l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan.

Avant d'appeler le gouvernement ivoirien à mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour éviter de tels drames à l'avenir. « Le Fpi invite les autorités à renforcer la sensibilisation et à trouver des solutions relatives à l'habitat et au cadre de vie pour que de telles situations n'adviennent plus », a écrit Issiaka Sangaré, Secrétaire Général et Porte-parole du parti à la rose.