People: Coco Emilia s'énerve contre une femme qui écrit à son mari

La camerounaise Coco Emilia ou Biscuit de Mer a mis en garde une femme qui, selon elle, envoie des messages amoureux à son homme.

Coco Emilia: ''Bouillon sans goût là, arrête d'écrire à mon mari''

La belle influenceuse camerounaise, Ilondo Nawe Claude Emilia, plus connue du public sous les pseudonymes « Coco Emilia » ou encore «Biscuit de Mer », s’est mariée coutumièrement en février 2021, à un riche homme congolais du nom de Francis Mvemba. 250 millions de Fcfa, c’est la coquette somme d'argent qu’aurait déboursée le milliardaire venu de la RDC, pour obtenir la main de sa dulcinée camerounaise. Quelques semaines seulement après ce mariage, la belle Coco Emilia a confirmé les rumeurs qui informaient qu’elle attendait un enfant.

L'influenceuse camerounaise et le milliardaire congolais ont ensuite célébré leur mariage civil, samedi 10 avril 2021 à Yaoundé au Cameroun. Le lundi 9 aout dernier, soit un peu plus de 4 mois après leur mariage, Coco Emilia a donné naissance à une petite fille nommée Sophie July Émilia Mvemba. Des mois après ce mariage, des rumeurs font état d'une discorde entre nos deux tourtereaux qui se seraient même séparés. Alors que l'on s'attendait à des éclaircissements sur cette rumeur, Coco Emilia a fait une sortie sur Snapchat, où elle s'en prend à une femme qui, visiblement, rôderait autour de son époux.

''Bouillon sans goût là, arrête d'écrire à mon mari en lui envoyant des cœurs et des messages gentils, genre tu apprécies trop nos enfants. Tu dois seulement continuer le déferlement de haine que tu as commencé contre nous jusqu'à la fin. C'est ta punition … Si ce n'est pas de notre mariage tu parlais le 10/03, tu devrais avoir quel affairage intéressant?", s'indigne Biscuit de mer sans dévoiler l'identité de cette dernière. "On ne veut rien avoir à branler avec toi. Mince, on peut être obsédé par quelqu'un comme ca? Tu dois te masturber la nuit avec nos photos. Tu dors même la nuit?", s'interrogera-t-elle.