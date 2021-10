Agboville: Le village d’Ėry-Makouguié, vainqueur du concours culinaire

C’est la place publique du village d’Ėry-Makouguié 1, village de la commune d’ Agboville, qui a abrité, le dimanche 24 octobre 2021, la grande finale de la 2e édition du concours culinaire dénommé "Sur la route de Morié". Initiéé par l’association Ėssetchi Ėhiwo Ėssémon de Grand-Morié en partenariat avec le Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, la cérémonie a enregistré la présence du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, par ailleurs, président dudit Conseil.

Agboville: La finale de la 2è édition du concours culinaire "Sur la route de Morié"a eu lieu

« Cette manifestation est organisée dans le but d’égayer les populations d’ Agboville en général et les femmes des villages du département en particulier. C’est aussi l’occasion de montrer le savoir-faire culinaire du peuple abbey, participant ainsi à la promotion de sa culture », a souligné Yapi Brou Aline, présidente de l’association Ėssetchi Ėhiwo Ėssémon. Puis de préciser : « L’association a jugé bon d’étendre le concours à tous les villages du département. Contrairement à la première édition qui ne concernait que les femmes de la sous-préfecture de Grand-Morié ».

Ainsi, le village du ministre Dimba Pierre, s’est adjugé la première place au niveau de la compétition cuisine pour la commune. Il est suivi d’Ėry-Makouguié 2 et de Grand-Moutcho. M’Battra occupe la première place, Grand-Morié, 2e et 3e, Mafou. Attobrou, Séguié, Copa et Attobrou, occupent respectivement les 1ère, 2è et 3è places en cuisine. Au niveau de la danse traditionnelle "M’Bèttê", Banguié 1 occupe la 1ère place, suivi de Boguié.

Ce sont au total, 22 villages dont 09 de la commune d’Agboville, 08 de la sous-préfecture de Grand-Morié et 05 de celle d’Attobrou, qui ont pris part à la compétition dotée du trophée Dimba N’Gou Pierre. « Pour ma part, il n’y a pas eu de vainqueur ni de perdant, c’est la culture abbey et krobou qui a gagné. Pour un essai, ça été un travail de maître. Toutes mes félicitations aux organisateurs, aux vaillantes populations de notre département. Particulièrement, aux femmes qui se sont impliquées dans l’aboutissement ce grand projet cultuel », s’est réjoui le ministre de la Santé, parrain de la cérémonie.

Notons que les vainqueurs sont repartis les bras chargés, notamment avec des trophées, des enveloppes et des kits de cuisine. Le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba Pierre a saisi l’occasion pour offrir à chaque village, un congélateur. Il y a quelques jours en arrière, il avait offert des congélateurs aux 15 villages de la sous-préfecture de Morokro, dans le département de Tiassalé.

Tizié TO Bi

Correspondant régional