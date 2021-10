Ministère du Plan: Vers la dématérialisation des documents et archives

Depuis ce lundi 25 jusqu'au jeudi 28 octobre 2021, plusieurs agents du ministère du Plan et du développement de Côte d'Ivoire, se réunissent pour un séminaire dans la ville d'Adzopé (70 kilomètres à l'est d'Abidjan). En présence de la secrétaire générale de la préfecture, représentant le préfet de la région de la Mé, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Objectif: se mettre à jour en matière de gestion électronique des documents et archives.

Des agents du ministère du Plan et du développement en séminaire à Adzopé

Initiée par la Direction de l'informatique, de la documentation et des archives (DIDA), cette rencontre de travail qui se déroulera sur 4 jours, a pour but de renforcer les capacités des agents en charge des documents et archives, à l'utilisation du Système intégré de gestion électronique des documents (SIGED). Avec pour principal enjeu, la meilleure conservation et diffusion de la mémoire documentaire dudit ministère.

À l'ouverture de cette session de travail, le directeur de la DIDA, Hien Jean Paul, a affirmé que "ce système intégré de gestion est un outil important dans la gestion de l'information documentaire". Il a ensuite plaidé pour une stabilité des points focaux désignés par les structures du ministère dans ce projet. Il a aussi invité les responsables des différentes structures du ministère à s'approprier le SIGED qui est "un outil novateur dans la gestion de la documentation".

Quant à la secrétaire générale de préfecture, représentant le préfet de région, elle a tenu à saluer la ministre du Plan et du développement, Kaba Nialé, pour " l'importance" que celle-ci accorde à la mise en place effective du SIGED qui épouse parfaitement, selon la SG, "la vision du président de la République, Alassane Ouattara, de faire du renforcement de la qualité des institutions et du capital humain l'un des axes majeurs de sa gouvernance". Il faut rappeler que ce projet, le SIGED, qui a été mis en place depuis 2016 et adopté en 2018, est rentré dans sa phase active.