Rentré d'exil, Katinan Administrateur des services financiers à la DGI

Les décisions s'accélèrent ces derniers jours en faveur de Justin Katinan Koné. Rentré d'exil, l'ancien ministre du Budget a été réintégré à la Fonction publique, en même temps qu'il connaît une ascension politique.

Justin Katinan Koné reprend fonction à la Direction générale des impôts

11 avril 2011, à la chute de Laurent Gbagbo lors de la crise postélectorale, nombreux sont ses proches qui ont pris la route de l'exil. Au nombre de ceux-ci, Justin Katinan Koné, qui était au Ghana voisin. Nommé par la suite porte-parole de l'ancien président ivoirien, ce cacique de la gauche ivoirienne a eu maille à partir avec le pouvoir ivoirien.

Condamné à 20 ans dans l'affaire du casse de la BCEAO, l'ancien ministre du Budget du dernier gouvernement du Président Gbagbo était visé par un mandat d'arrêt international. Arrêté plusieurs fois, Katinan n'a cependant pas fait l'objet d'extradition comme le souhaitait le pouvoir d'Abidjan.

Mais tout cela relève désormais du passé, car Justin Katinan Koné est non seulement rentré d'exil sans être inquiété par la justice ivoirienne, mieux, l'Administrateur des services financiers vient de réintégrer l'effectif de la Direction générale des impôts.

L'auteur d' « Economie et développement en Afrique : La contradiction principale » vient par ailleurs d'être nommé porte-parole du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), et également 2ème Vice-président du Conseil stratégique et politique (CSP) et porte-parole du nouveau parti de Laurent Gbagbo.