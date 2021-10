PSG: Karim Adeyemi, la pépite de Salzbourg pour remplacer Mbappé?

Le jeune attaquant allemand du RB Salzbourg, Karim Adeyemi, est courtisé par les plus grands clubs européens dont le PSG qui pourrait prendre le risque d'en faire le remplaçant de Mbappé.

Ses performances tapent dans l’œil du PSG, Karim Adeyemi plaît aux clubs européens

Auteur de 10 buts en 11 matchs de championnat et 3 autres en Ligue des Champions, le jeune buteur allemand du RB Salzbourg, Karim Adeyemi, marche sur l’eau en ce moment. Ses performances ont tapé dans l’œil du PSG. A l'image de nombreux cadors européens, le Paris Saint-Germain a placé ses pions sur le nouveau prodige allemand, Karim Adeyemi, très prolifique avec le RB Salzbourg. Un talent précoce qui n'en finit plus d'impressionner.

Il est déjà courtisé en Allemagne où le Bayern, Leipzig, Dortmund ou encore Wolfsbourg sont à l’affût pour ramener la jeune pépite à son pays natal. Outre l’Allemagne qui semble être une destination logique pour les joueurs de Salzbourg, comme Amadou Haidara, Dominik Szoboszlai ou encore Erling Haaland, le Real Madrid et Liverpool ont eux aussi manifesté leur intérêt pour le jeune Allemand, y voyant un successeur à leurs attaquants vieillissants.

Selon Sky Sport Allemagne, le Paris Saint-Germain a manifesté son intérêt pour l’attaquant de Salzbourg. Même si Adeyemi est actuellement un joueur à potentiel, le PSG pourrait prendre le risque d’en faire le remplaçant de Mbappé. En effet, Kylian ne donne toujours pas sa priorité à une prolongation et se dirige vers un départ libre cet été.

Cependant, le PSG n’est clairement pas seul sur le dossier. Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Dortmund et le Bayern Munich sont également intéressés par le jeune buteur allemand. Adeyemi est actuellement estimé à 20 millions d’euros par Transfermakt. Mais en cas de transfert et au vu de la concurrence, le PSG pourrait débourser bien plus que ça pour s’attacher les services du buteur de 19 ans.