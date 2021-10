Avec DREAM, Oblay Christian Donald crée un rêve de Musique et d'Arts

Un Département pour valoriser la musique et les autres arts au sein des Églises Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Telle est l’ingénieuse idée portée par le pasteur Oblay Christian Donald, qui réalise ainsi un rêve du bureau régional d’Abidjan Ouest.

Pasteur Oblay Christian Donald vend son « DREAM » à Yopougon-Gare

Comment fédérer tous les acteurs de la musique et des arts dans la région d’Abidjan - Ouest, afin de leur permettre de mieux exprimer leurs talents ? Telle était la préoccupation majeure du pasteur Djipro Richard, Président des Assemblées de Dieu de la Région d’Abidjan Ouest (ADRAO). Préoccupation qui vient de trouver une réponse adéquate avec le Pasteur Oblay Christian Donald, qui a porté sur les fonts baptismaux le Département régional des arts et de la musique (DREAM).

En conférence de presse à l’Église des Assemblées de Dieu de Yopougon Gare, dimanche 24 octobre 2021, l’occasion était opportune pour le Président de DREAM de présenter son département dans toute sa splendeur. « La mise en place de ce département était un rêve qui se réalise », a déclaré d’entrée le conférencier.

Avant d'indiquer que son organisation est subdivisée en deux branches. La branche musicale, qui se compose principalement de chantres et autres faiseurs de musiques (Musique traditionnelle et tradi-moderne, chorale, ensemble vocal, groupe musical…), et la branche des autres arts. Sont concernés par cette seconde catégorie la section de la Littérature et de l’audiovisuel (Photographie, Montage vidéo, Montage et conception d’image, Sons et Lumières, Écrivains, Journalistes, Éditeurs), les Arts de la scène (Théâtre, Poésie, Conte, Danse, Scénographie), les Métiers d’arts (Stylistes, modélistes, Maquilleuses, Calligraphes, Peintre bâtiment, Staffeurs, Couturiers, Ferroniers, Charpentiers, Cordonniers), ainsi que les arts visuels (Peinture, Sculpture, Cinéma, Décoration).

Mais dans l’optique de fédérer tous ces talents, le Pasteur Oblay s’est assigné comme objectif de créer une base de données des Dreamers afin de les répertorier. Une application (DREAM ADAO) téléchargeable sur PlayStore est pour ce faire disponible en vue de l'inscription des adhérents. D’autres plateformes de communication seront par ailleurs créées sur les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp…)

Car, l’objectif que s’est assigné le Président Oblay Christian Donald, c’est de « structurer et encadrer le secteur de la musique et des arts, afin de promouvoir, dans des conditions idoines la louange et l’adoration rendue à DIEU » et de faire de DREAM, « un canevas permettant aux artistes de s’exprimer ».

Au cours de cette rencontre, qui a drainé des férus de musique et d’arts à l’église de Yopougon Gare, il y a eu des intermèdes musicaux et un défilé de mode pour donner le ton de ce que sera son mandat.

Il faut par ailleurs noter que le Bureau de DREAM se compose de 20 à 25 membres, dont des professeurs d’arts et de musique, architecte, pharmacien et autres sommités du monde des arts.

Mention spéciale au Docteur Emmanuel Kouassi et au Pasteur Richard Djipro, qui ont respectivement assuré le parrainage et la présidence de cette cérémonie haut en couleurs et en sons.