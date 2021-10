Safarel Obiang rejoint Debordo et dénonce les internautes ivoiriens

L’artiste Coupé-décalé, Safarel Obiang, a apporté son soutien à son devancier Debordo Leekunfa qui s’est farouchement attaqué au peuple ivoirien.

Safarel Obiang: ''Qui sont ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de boycotter et d'humilier leurs artistes?''

Quelques jours après avoir exprimé sa déception vis-à-vis du peuple ivoirien, Debordo Leekunfa a annoncé qu'il renonçait à la nationalité ivoirienne. ''Allez leur dire que moi, je ne suis pas Ivoirien, mais plutôt africain. J’enterre les Ivoiriens... la Côte d’Ivoire. J’appartiens à l’Afrique. Je vais apporter le meilleur au monde et à l’occident. L’Ivoirien ne verra rien. Je ne suis plus jamais ivoirien, j'emmerde ce drapeau (…) Je suis africain, tout sauf la Côte d’Ivoire‘’, a-t-il écrit sur Facebook.

Dans un direct sur les réseaux sociaux, Debordo Leekunfa s'est expliqué sur sa décision. ''Être ivoirien est une malédiction parce que ça ne te fera jamais avancer en tant qu'artiste (...) Les Ivoiriens sont des suceurs'', a-t-il indiqué. Sévèrement critiqué par de nombreux internautes après cette sortie, Debordo Leelunka a reçu le soutien de Safarel Obiang. ‘’Soyons véridiques, ça fait très mal en tant qu'artistes d'être vilipendés, insultés, humiliés, rabaissés et boycottés par ta propre nation. Il y a d'autres qui n’osent pas le dire de peur d'être lynchés, mais c'est la vérité et ça les ronge à l'intérieur d'eux car c'est tous les artistes ivoiriens sans exception qui vivent ça et ça fait vraiment très mal et même peut entraîner la mort de ces individus par exemple‘’, a dénoncé Safarel sur sa page Facebook.

Puis d’ajouter: ‘’On nous demande de faire les grandes salles, mais regardez Arafat au Bataclan, on a vu ce que vous lui avez fait. Vous n'êtes même pas sortis, vous êtes restés chez vous pour vous moquer et c'est tout ça qui l'a tué, c'est pas la moto (…) Pareil pour Skelly. Vous l'avez traité de fou; il est mort aujourd'hui et il a même fait une vidéo où il dit merci aux réseaux sociaux pour tout le mal qu'ils lui ont fait (…) Qui sont ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de boycotter et d'humilier leurs artistes? Ce sont les Ivoiriens (…) Notre propre nation est en train de nous décourager‘’, s'est désolé Safarel Obiang.