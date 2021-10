Logements sociaux: Bruno Koné s’explique et rassure les souscripteurs

Ministre de la Construction du logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné Nabagné, était dans les locaux des médias Ivoir’Hebdo et Afrik’Soir, mardi 26 octobre 2021, dans le cadre d’une conférence qui lui a permis de s’expliquer sur les retards constatés dans le projet gouvernemental des logements sociaux.

Bruno Koné, ministre en charge de la Construction et de l'urbanisme : «Je ne parlerai pas d’échec pour les logements sociaux»

Un des projets majeurs du régime du président Alassane Ouattara, le programme des logements sociaux peine à être une réalité. Interrogé sur la question lors d’un face-à-face avec le journaliste André Sylver Konan (ASK), le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, n’a pas voulu parler d’échec de ce projet.

« Je ne parlerai pas d’échec pour les logements sociaux (…) j’ai souvent eu à en parler. Le mot que j’utilise c’est qu’il y a effectivement eu un retard qu’on peut qualifier d’important. Aujourd’hui, je pense qu’on a tiré tous les enseignements. Nous avons voulu le faire d’une certaine façon », a déclaré Bruno Koné.

S’expliquant toujours sur le sujet, le Ministre a reconnu que la mise en oeuvre du programme des logements sociaux, n’a pas pris en compte un certain nombre de réalités; ce qui est progressivement en train d’être corrigé.

« A l’époque, nous avons voulu privilégier les entreprises locales; on a voulu privilégier des PME locales. A l’époque, nous n’avons pas apprécié l’incidence financière de ce projet. Aujourd’hui, ce sont des choses qui sont en train d’être corrigées. Aujourd’hui, nous avons pratiquement 2000 hectares de réserves foncières qui sont constituées. Ce n’est pas négligeable. Nous avons un peu moins de 20 mille logements réalisés, mais c’est relatif (…) Ces 20 mille logements qui sont déjà habilités, vont être mis à la disposition des populations. Ce n’est pas négligeable. Nous avons une expérience qui est forte. Aujourd’hui, on a tiré des enseignements qui nous permettent de partir sur des bases qui sont beaucoup plus solides qu’elles ne l’étaient au moment du lancement du projet il y a quelques années », rassure l’ancien porte-parole du gouvernement.

Tirant les léçons du retard, Bruno Koné a confié que le gouvernement entend désormais recourir à des promoteurs internationaux capables de réaliser 10 mille ou 20 mille logements dans l’année.

« Au stade où nous sommes, nous ne pouvons pas faire l’économie de passer à une industrialisation de la production de logements en Côte d’Ivoire. Aujourd’hui il ne s’agit plus de faire 200 logements avec une PME, de faire 300 logements. Il s’agit de le faire avec les gens qui en ont la capacité. On me dira que ce sont des multinationales certes, mais ce que nous demandons, c’est que nos promoteurs locaux s’enrichissent auprès de ces multinationales, gagnent de l’expérience auprès d’elles et demain soient capables de devenir eux aussi des promoteurs nationaux, des champions au niveau national, international, ou au niveau africain au minimum», a-t-il recommandé.