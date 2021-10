Téné Birahima renforce le parc automobile de l'armée ivoirienne

La Côte d'Ivoire est confrontée à d'énormes défis sécuritaires. Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense, vient pour ce faire de doter les FACI et la gendarmerie de véhicules tactiques.

Téné Birahima Ouattara offre 98 véhicules tactiques à l'armée ivoirienne

L'armée ivoirienne est quasiment sur tous les fronts. Au grand banditisme et au phénomène des coupeurs de route, vient s'ajouter une menace terroriste de plus en plus persistante. Dans leur volonté d'installer un katiba dans la zone des trois frontières Côte d'Ivoire, Mali et Burkina Faso, des djihadistes ne cessent de multiplier les attaques dans le septentrion ivoirien.

Kafolo, Téhini, Kamonokaha, Tougbo et bien d'autres localités ivoiriennes ont déjà été victimes d'attaques perpétrées par ces terroristes. La dernière attaque en date est celle du mardi 19 octobre 2021, aux environs de 08 h 30, au cours de laquelle un tireur embusqué a ouvert le feu sur un poste d’observation des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI) situé à un kilomètre au nord-est de Téhini, faisant un blessé léger au sein des hommes de faction, selon un communiqué de l'armée ivoirienne.

La riposte des soldats, qui tenaient ce poste, a permis de neutraliser l'assaillant. Les ratissages ont par ailleurs été menés pour mettre le grappin sur d'éventuels complices de cette attaque. Aussi, dans l'optique de renforcer les capacités de l'armée ivoirienne, Téné Birahima Ouattara a-t-il mis un point d'honneur à accroître la mobilité de ses hommes.

« Au total 98 véhicules, dont 56 aux FACI et 42 à la Gendarmerie Nationale », peut-on lire dans un tweet du ministre ivoirien de la Défense. « Ces véhicules tactiques de haute mobilité viennent renforcer le parc automobile des FACI », a-t-il expliqué.

Fin juin, le frère cadet du président Alassane Ouattara avait passé un contrat portant sur la somme de 20 millions d’euros, soit 13 milliards 90 millions de FCFA, avec Technology & Sécurité Developments (TSD), une entreprise espagnole spécialisée dans la fabrication de véhicules de sécurité en vue de doter la police, la gendarmerie et l'armée de véhicules spéciaux de sécurité.

« Photocopie » avait par ailleurs confié la surveillance de la frontière nord de la Côte d'Ivoire à Score Technologies, une société américaine dans un contrat dont le montant s'élève à 25 millions de dollars US, soit environ 14 milliards de FCFA.