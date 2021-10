Cameroun : La solution de l'Etat contre la vie chère

Les autorités du Cameroun ont décidé d'initier des campagnes promotionnelles afin de lutter contre la vie qui mine le pays, informe le ministère du Commerce.

Cameroun : Les campagnes promotionnelles contre la vie chère

Au Cameroun, le gouvernement entend mener la bataille contre la vie chère. Luc Mangloire Mbarga Atangana, le ministre du Commerce, vient d'annoncer une mesure afin de combattre ce phénomène.

"Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a l’honneur d’informer les populations de la ville de Yaoundé et de ses environs que dans le cadre de la mise en œuvre des Très hautes et constantes directives du chef de l’État en matière de lutte contre la vie chère, et notamment dans le contexte actuel de flambée sans précédent, sur l’ensemble des marchés internationaux, des prix des produits de grande consommation, son Département ministériel a entrepris l’organisation d’une grande campagne promotionnelle de vente directe aux consommateurs, à prix coûtant, de certaines denrées de consommation courante dont le riz à titre principal", apprend-on dans un communiqué.

Le ministère camerounais du Commerce précise que l'opération "bénéficie du concours actif de certaines entreprises citoyennes et des maires des communes des arrondissements concernés" et touchera les arrondissements de Yaoundé 1er, Yaoundé II, Yaoundé III, Yaoundé IV et Yaoundé VI selon un chronogramme bien défini, clarifie le communiqué du ministère du Cameroun.