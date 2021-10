Rentré de Paris, Affi N'guessan chez Alassane Ouattara

Une rencontre est prévue pour le jeudi 28 octobre 2021 entre Alassane Ouattara et Pascal Affi N'guessan. Le président du FPI (Front populaire ivoirien) revient d'un périple qui l'a conduit à Paris.

Un tête-à-tête prévu entre Affi N'guessan et Alassane Ouattara

Une information confirmée par Geneviève Goëtzinger qui fait savoir qu'Alassane Ouattara échangera avec Pascal Affi N'guessan le jeudi 28 octobre 2021. Le président de la République de Côte d'Ivoire recevra en audience ce jour à 12 heures GMT le président du Front populaire ivoirien (FPI), a écrit l'ancienne directrice général de RFI, spécialisée en conseils et stratégies de communication. Toutefois, elle n'évoque pas le menu des échanges entre le chef de file du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) et son hôte.

Pascal Affi N'guessan a séjourné en France du mardi 19 octobre au lundi 25 octobre 2021. Le député de Bongouanou a mis son séjour à profit pour initier de série rencontres. L'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo a échangé avec la disapora ivoirienne. Le patron du parti à la rose a également eu des entretiens avec des personnalités du monde politique, diplomatique, économique et médiatique à Paris. Maurice Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, n'a pu s'empêcher de recevoir Pascal Affi N'guessan. Les deux hommes politiques ont eu un entretien "plein de chaleur" et "fraternel".

Il ne faut pas oublier que le "lion" du Moronou, qui était engagé dans une lutte contre Laurent Gbagbo pour la présidence du Front populaire ivoirien, demeure actuellement le seul maitre à bord de ce parti fondé il y a plus de trente ans. L'ancien chef d'Etat a préféré abandonner le FPI aux mains du député de Bongouanou afin de s'engager sur le chemin de la création d'une nouvelle offre politique : PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire). La rupture est donc consommée entre Gbagbo et Affi.