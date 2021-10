Jean-Yves Dibopieu accuse Katinan de traiter avec Ouattara

Jean-Yves Dibopieu vient de faire une sortie qui risque de faire beaucoup de vagues. Dans un communiqué, il porte de graves accusations sur Justin Koné Katinan, nouvellement réintégré à la Direction générale des impôts (DGI).

Les graves accusations de Jean-Yves Dibopieu contre Koné Katinan

Justin Koné Katinan a mis fin à son exil le vendredi 30 avril 2021. Il venait de passer dix années au Ghana. Six mois après son retour en Côte d'Ivoire, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo a retrouvé sa place au sein du ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat. En effet, il a été réintégré à la Direction générale des impôts (DGI) par les autorités ivoiriennes.

Jean-Yves Dibopieu n'a pas caché sa surprise devant la réintégration de l'ex-ministre du Budget de Gbagbo. " Cette intégration aussi simple et rapide de Mr Koné Katina ressemble bien à une récompense après avoir aidé à la neutralisation des actions de l'opposition dont la plus visible est la crise au sein du FPI qui a permis à Ouattara de gérer tranquillement les deux mandats et d'en aborder un troisième", a déclaré l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire).

Le président Intégrité et COnscience Nationale (ICON) a laissé entendre que pendant qu'ils étaient en exil, lui et certains de ses compagnons ont été "beaucoup trahis". Il s'en est suivi des arrestations, des déportations et des emprisonnements. Le pauvre ministre Lida Kouassi en a été la première victime. En exil, il avait réussi à se créer un nouveau leadership au sein du grand groupe des pro-Gbagbo", s'est exprimé Jean-Yves Dibopieu, qui a ajouté que "cela n'était pas fait pour plaire à des figures du FPI qui ont entamé une campagne de dénigrement et d'intoxication vis-à-vis de Lida.

"Alors que nous mourons à petit feu dans les fers du régime Ouattara, ces mêmes cadres du FPI d'alors ont embouché les mêmes trompettes d'intoxication contre nous, faisant croire que nous étions dans un deal, que nous sommes bien gardés et qu'Ahmed Bakayoko et nous allions même souvent en boite la nuit. L'objectif en réalité est d'étouffer toutes les personnes capables de s'affirmer par elles-mêmes", a dénoncé Dibopieu.

Pour Jean-Yves Dibopieu, la intégration de Koné Katinan "ressemble aussi étrangement à la mise à disposition des moyens pour être fort afin d'aider "le groupuscule" à continuer d'affaiblir "le président Gbagbo". D'ailleurs, il n'a pas hésité à exiger des explications de la part du porte-parole de Laurent Gbagbo.