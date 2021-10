IVOSEP: Ya problème! Les Ivoiriens grognent et interpellent les autorités

Ivoire sépulture ou Ivosep, entreprise pionnière de pompes funèbres en Côte d'Ivoire, est dans le viseur des consommateurs après le feuilleton WAVE, la star up qui a chamboulé les tarifs de transactions mobile money dans le pays.

Misères des familles en deuil: Ivosep, Etat de Côte d'Ivoire, District d’Abidjan… à qui profite le deal?

Les services surfacturés, chantage, coûts exorbitants des services de mise en bière et autres pratiques subversives dans les morgues sont de plus en plus dénoncés. Un internaute attire l’attention de l’Etat de Côte d'Ivoire qui semble avoir fermé les yeux sur les prestations de services de son partenaire historique qui fait des misères aux familles en deuil.

La mort dans l'âme, ce sont des centaines de citoyens qui vivent dans le silence, en plus de la douleur due à la perte d’un être cher, subissent en vehemence les misères que fait peser IVOSEP sur les familles éplorées.

Contraint parfois par des pesanteurs socio-culturelles à vouloir enterrer dignement leurs morts, des personnes contractent des hypothèques, s’endettent financièrement ou sont obligées d’abandonner le corps de leurs proches dans les casiers mortuaires d’IVOSEP.

Les langues se délient de plus en plus pour dénoncer une situation incompréhensible qui se répand aujourd'hui aux autres sociétés de pompes funèbres du pays.

Votre média de référence a décidé de publier ce récit d’une personne anonyme qui y voit des bras obscurs derrière ce qui apparaît comme un deal bien ficelé.

"OBSEQUES EN COTE D’IVOIRE

65 ans après sa création en Côte d’Ivoire, La société Ivoire Sépulture (IVOSEP) continue d’appauvrir les ivoiriens par ses tarifs exagérés, outranciers et abusifs.

Le service facturé ou le service rendu est trop souvent inexistant.

1• Frais organisation obsèques ?

Pour la grande majorité des usagers, ni IVOSEP, ni PFGA, ni INTERFU n’ont jamais organisé les obsèques. Mais cet item figure toujours dans la facturation et nous payons 15.000 f pour rien.

2• Soins Somatiques,

Cet item concerne les défigurés ou les corps nécessitant réparation suite à des accidents. Mais il figure dans toutes les factures et nous sommes facturés à 15.000 f.

3• Dépôt de corps ?

Même lorsque vous déposez votre corps avec un corbillard extérieur, Vous êtes facturé parce que vous n’en avez le droit selon IVOSEP, PFGA et INTERFU.

4• Frais de dossier ?

A quoi servent les frais de dossier dans une morgue ? nous sommes facturés 7.500 f

5• Habillage ?

Même lorsque vous habillez vous-même votre défunt, on vous soutire 10.000 f.

6• Tiers thanatos ?

Que renferme ce vocable ? Rien du tout. Mais vous déboursez 5.000 f. Il paraît que c’est la rémunération du thanatologue (Celui qui injecte le formol) qui est un employé de la morgue.

7• Kit lavage, kit sanitaire, maquillage ?

Sous ces appellations rébarbatives, nous déboursons 50.000 f.

Comment voulez-vous qu’après avoir payé des soins somatiques, et l’entretien du corps, on nous impose encore ce montant ?

8• Formol ?

Rien d’autre que du méthanol vendu bon marché dans le commerce.

Le bidon de 34l (trente-quatre litres) est acheté à moins de 50.000f.

Avec 3 ou 4 litres, on traite correctement un corps selon sa corpulence.

Mais les morgues n’utilisent que 2 litres dilués dans de l’eau pour le traitement. Et on nous facture 30.000 f les deux litres ? Quelle méchanceté !

9• Tiers chauffeur et avance famille ?

le chauffeur de la morgue vous est facturé alors que vous avez déjà payé le véhicule par kilomètre en aller et retour.

Et pour tout couronner, on vous demande une avance alors que votre parent vient de décéder et que vous n’êtes là que pour le dépôt du corps.

A côté de toute cette facturation ahurissante, il y a le cercueil et le corbillard avec son corollaire de pénalité !

En effet, Lorsque votre défunt atterrit à IVOSEP, et maintenant toutes les autres morgues, on vous oblige à y prendre le cercueil et le corbillard.

Si, par malheur, vous n’avez pas les moyens et que vous voulez prendre un service extérieur, on vous impose une pénalité cercueil et une pénalité corbillard pouvant aller jusqu’à 200.000 f voire plus.

Pourquoi n’est-on pas libre de prendre son cercueil ou son corbillard là où on veut ?

Concernant les cercueils, hormis ceux importés, c’est du simple bois blanc qui est utilisé pour les fabriquer ici.

Mais ils sont hors de prix. Les morgues vous imposent des cercueils de 300.000 f à 500.000 qui ne valent en réalité que 75.000 ou 100.000 f.

Et c’est l'État qui en souffre puisqu’il a offert le monopôle des obsèques des fonctionnaires à IVOSEP sans droit de regard.

Nous n’osons pas imaginer la facturation qui lui est faite et payée par nos impôts.

Mesdames, Messieurs les autorités de ce pays, Monsieur les députés, il est maintenant temps que vous ouvrez les yeux sur les agissements des pompes funèbres en Côte d’Ivoire.

Si les fonctionnaires et autres agents du privé de la Côte d’ivoire sont obligés de s’endetter pour pouvoir offrir une modeste sépulture à leur défunt, c’est à cause des pratiques blâmables d’IVOSEP et des autres morgues.

Plusieurs travailleurs ne se sont plus jamais retrouvés après l’enterrement d’un proche !

En effet, c’est IVOSEP qui a commencé à imposer ces pratiques à la population et les autres morgues ont suivi.

C’est un cri de cœur ! Nos parents souffrent énormément de ces pratiques. Si vous n’avez pas un million au moins, vous ne pouvez pas offrir un enterrement correct à votre proche.

C’est heurtant.

Les Atchans ont commencé à réduire les frais funéraires à leur funérailles. Les choses n’ont guère avancé car c’est du côté des pompes funèbres qu’il faut agir".