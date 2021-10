Internet: Facebook change de nom et devient META

Vive Meta, le nouveau nom de Facebook. Mark Zuckerberg souhaite dissocier le nom de son groupe avec un nouveau logo.

Meta: Avec une réputation de Facebook en berne, Mark Zuckerberg opte pour un nouveau logo

Mark Zuckerberg a officialisé le changement du nom de la société qui structure son empire technologique à l'occasion de l'ouverture de la conférence Facebook Connect, ce jeudi 28 octobre.

Une initiative lue par les détracteurs de l'entreprise comme un moyen de se détacher des nombreuses affaires qui ternissent l'image de la marque Facebook depuis plusieurs années.

Meta est un nouveau nom pour correspondre à ce que Mark Zuckerberg appelle le « métaverse », un internet du futur où l'on évoluerait en 3D.

« Au fil du temps, j’aimerais qu’on soit vu comme une entreprise de metaverse », a souligné le CEO. « On va désormais penser au metaverse en premier, et pas à Facebook en premier», a déclaré le boss de la Holding Facebook.

Selon lui, le métaverse s’articulera autour de certains concepts comme les avatars, la téléportation, les objets virtuels et les interfaces naturelles.

Mark Zuckerberg l’assume depuis quelques temps : son objectif est de transformer Facebook en une sorte de « métaverse » géant, un « univers virtuel fictif, dans lequel les individus pourraient évoluer dans des espaces persistants et partagés, en trois dimensions ». Pour le construire, il compte embaucher 10 000 personnes sur les cinq prochaines années.

Avant l’annonce officielle, le logo et le nom du groupe avaient fuité en ligne. Le logo de Meta s'apparente à une icône à la frontière entre des lunettes de réalité augmentée et virtuelle et un symbole infini.

De la même manière que Google est hébergé sous l'égide de la société Alphabet, le réseau social Facebook, les plateformes Instagram et WhatsApp mais aussi les casques de réalité virtuelle Oculus deviennent de simples filiales de la nouvelle entité Meta.

Ce qu'était FACEBOOK

Le nouveau groupe Meta inclut plusieurs entreprises et apps différentes, dont Facebook (le réseau social), Messenger, Instagram, Oculus et Portal.

Son autre application, Instagram, est également visée. Les équipes de la plateforme auraient notamment pris connaissance de ses effets délétères sur la santé mentale des adolescents et adolescentes par le biais d'études internes, sans prendre de mesures adéquates.

À l’origine, le réseau social Facebook s’appelait The Facebook, lorsque Mark Zuckerberg l’a lancé en 2004 avec son colocataire Eduardo Saverin, et avant que Andrew McCollum, Dustin Moskovitz et Chris Hughes les rejoignent dans l’aventure.

Quelques heures avant le début de la conférence, un petit curieux était passé devant les locaux de Facebook et avait vu ce qui ressemblait déjà au logo de Meta, le nouveau nom de l’entreprise anciennement appelée Facebook.