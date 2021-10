Affaire Union Grand Nord : L'interrogatoire de Sylvère Konan à Kafana

L'initiative de Gilbert Koné Kafana de créer une union des cadres et élus du Grand Nord suscite de vives polémiques. André Sylvère Konan n'a pas manqué de soumettre le Maire de Yopougon à un véritable interrogatoire.

Sylvère Konan au Maire Kafana : « C’est cela le vivre ensemble du RHDP ? »

« Le vivre ensemble", tel a été toujours le slogan du Rassemblement des républicains (ex-RDR), puis du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le parti d'Alassane Ouattara, qui n'a cessé de dénoncer le tribalisme et la xénophobie de certains acteurs politiques, a fait de la lutte contre ces pratiques exclusionnistes son cheval de bataille.

L'attitude de l'un des hauts dignitaires du parti au pouvoir vient cependant contraster avec cette ligne politique. C'est du moins ce que dénonce André Sylvère Konan. Le journaliste ivoirien reproche en effet à Gilbert Koné Kafana de vouloir créer une Union des cadres et élus du Grand Nord.

« Résumons. Gilbert Kafana Koné (je parle bien de lui et de lui seul, pas des autres qui sont élus dans leurs localités natales), 70 ans, maire de la plus grande commune du Sud est le président du comité de pilotage de l’Union pour le développement du Grand Nord », s'est indigné ASK, avant de bombarder le premier magistrat de la plus grande commune de Côte d'Ivoire de questions, qui, selon lui, appellent à notre sens moral en politique : « On peut être aussi tribaliste ? C’est cela le Vivre ensemble du RHDP ? Lui, Kafana, aurait-il accepté que le maire de Sinématiali, son village, tienne des réunions à Sinématiali, non pour le développement de Sinématiali, mais pour le développement de Zoukougbeu, de Zaranou ou de Ziombli ? »

Pour le confrère, il paraît totalement incongru que Kafana, Maire de la plus grande commune du Sud (Yopougon), depuis 8 ans, natif de Sinématiali au Nord, n’ait jamais songé à créer une union des cadres et élus du Grand Sud, pour développer le Grand Sud. Préfrant plutôt aller créer une union du Grand Nord pour développer le Grand Nord, tout en continuant à diriger une ville du Sud.