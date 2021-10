Côte d'Ivoire: Gadji Celi s'explique sur son exil et évoque son retour

Le chanteur ivoirien Gadji Celi a apporté des précisions sur son supposé retour en Côte d’Ivoire après plus de 10 ans d’exil passé en France.

Gadji Celi: ‘’Je n’ai confié à personne de négocier ce retour sur la terre de mes ancêtres’’

Le capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, champions d’Afrique 1992, Gadji Celi, a donné les raisons pour lesquelles il s’est exilé en France depuis la crise post-électorale qu’a connue la Côte d’Ivoire en 2011. ‘’La Côte d’Ivoire a connu une crise post-électorale qui m’a contraint à être en exil aujourd’hui. Je suis en exil parce que parmi tant d’Ivoiriens qui ont eu leurs maisons occupées par les rebelles, j’en fais partie. Je suis aujourd’hui en exil en France. Je suis victime de mes convictions mais je pense que l’Afrique doit grandir‘’, a déclaré Gadji Celi, le lundi 09 septembre 2019 sur France 24.

L'artiste-footballeur n'a pas manqué d'ajouter que: ‘’j’ai pris la responsabilité de soutenir le candidat Laurent Gbagbo. Aujourd’hui, il est acquitté et il parle de paix. Alors, moi ça m’arrange. J’aime la paix. Tous les artistes ont des amis au pouvoir. Tous les artistes soutiennent des candidats. Ce n’est pas pour autant qu’il faut les blâmer. Nous sommes des artistes. Nous avons nos convictions et aujourd’hui, je pense que l’acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé nous donne raison. Nous qui avions souhaité que les choses se passent comme ça. Et que le président Gbagbo parle de paix aujourd’hui, cela prouve que c’est un grand homme d’Etat’’, a confié Gadji Celi.

Jeudi 28 octobre 2021, une rumeur s’est répandue sur la toile, annonçant le retour de l’ancien footballeur en Côte d’Ivoire. Certains médias ont même indiqué qu’il aurait confié les négociations pour son retour à son confrère, l'artiste Meiway. Ce que le concerné a démenti via un post sur sa page Facebook. ‘’ Mon retour à Abidjan est imminent pour le bonheur de ma famille, mes amis et fans qui m’attendent ... Ce retour ne dépend de personne d’autre que de ma seule décision ... Attention ! Contrairement à ce que j’entends, je n’ai confié à personne de négocier ce retour sur la terre de mes ancêtres. Je vous dis donc à très bientôt", a ajouté Gadji Celi.