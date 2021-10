Biankouma: Vagondo Diomandé se recueille sur la tombe de Robert Guéi

Mobilisation exceptionnelle pour le ministre Vagondo Diomandé au Village de Kabakouma, terre natale du feu Général Robert Guéi, vendredi 29 octobre, pour une communion fraternelle autour des valeurs de paix et de rassemblement des filles et fils de région du Tonkpi.

Developpement local: Vagondo Diomandé appelle Fils et Filles de la région du Tonkpi à l'union

Le vendredi 29 Octobre 2021, le village de Kabakouma à quelques encablures de la ville de Biankouma, a connu une de ces mobilisations extraordinaires pour réserver un accueil chaleureux à son digne et valeureux fils, le Général Vagondo Diomandé en visite à ses parents.

L’actuel ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre de la région du TONKPI, plus précisément du canton Sakoula dans le département de Biankouma, a bien voulu initier cette rencontre afin d'échanger sur les questions relatives à l'union des filles et fils de la région, au développement de celle-ci.

“Fils et Filles de la région du TONKPI, mettons-nous ensemble pour développer notre région”, a t-il indiqué devant des populations visiblement heureuses de recevoir leur fils, leur neveu, rapporte un communiqué.

Cette mobilisation constatée, est le signe qu' entre le Général étoilé et ses parents, il existe une parfaite symbiose. Il était accompagné de Mme KAYO Slaha Clarisse, secrétaire d'Etat à la protection sociale, Fille de la région, ainsi que de plusieurs élus et cadres dont le député Guéi Mireille, fille de feu Robert Guéi.

Le Ministre et sa délégation ont tenu à s'incliner sur la tombe du défunt Général, ex chef de l'État qui a dirigé la transition militaire de Décembre 1999 à octobre 2000 en Côte d’Ivoire.

La tournée s’est poursuivie le samedi 30 octobre. Diomandé Vagondo s’est rendu à Blagouin, une autre localité du Département de Biankouma, pour le parrainage d’une cérémonie d’hommage au Président Ouattara, pour ses actions de développement dans ledit village ainsi qu’une fête de la lumière. Une initiative de la Mutuelle pour le développement de ce même village (Mudeb).

Rappelons que le général Vagondo Diomandé, accompagné du Secrétaire d’Etat chargé des affaires Maritimes, Monsieur Serey Doh Celestin, de la chefferie traditionnelle Dan avec à sa tête sa Majesté Gloudeh Dan 1er Gué Pascal, chef suprême des Dan et plusieurs élus et cadres de la région du Tonkpi, a procédé à l'inauguration du tout premier centre de santé rural Louaty Soumahoro de Dingouin.

Une infrastructure construite par l'Ambassadeur Claude Sahi Soumahoro, fils et cadre dudit village, qui a bien voulu que l'édifice porte le nom de son père, le patriarche Louaty Soumahoro.