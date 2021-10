People: Makosso "déshabille" Sarra Messan et dévoile son vrai visage

Le célèbre révérend pasteur Camille Makosso fait de graves révélations sur sa supposée relation amoureuse avec la web humoriste ivoirienne Evelyne Sarra Messan, un nom apparue sur la Toile en 2018 avec des vidéos pour le moins divertissantes et hilarantes, que la jeune femme publiait sur YouTube et sur les réseaux sociaux.

Camille Makosso révèle: "Sarra Messan, tu es venue m'avouer que tu es amoureuse de moi?"

Après son incroyable anniversaire le dimanche 10 octobre 2021 et un pompeux séjour en Égypte, la web-humoriste ivoirienne, Sarra Messan, n'a pas achévé son voyage chez les Pharaons encore moins son retour au bercail à Abidjan, qu’elle est lynchée par Camille Makosso.

Dans un post inattendu mais empreint de mépris et de graves révélations, l’ancien époux de Feue Tatiana Makosso, se livre à des aveux hallucinants.

" Est-ce que tu n'es pas venue m'avouer que tu es amoureuse de moi? Je t'ai répondu quoi? Que je ne suis pas prêt à m'attacher à une fille. Et que toi et moi, ça ne va pas aller loin”, confie Camille Makosso.

“Ta voiture que tu roules, tu fais malin dedans, mais dis Makosso a contribué pratiquement à la moitié pour payer la voiture, dis, ton restaurant mon argent est dedans”, ajoute-t-il. "J'ai décidé de t'honorer à Paris devant Koffi Olomide , Alpha Blondy, dis-le ! Ton dernier anniversaire c'est moi qui t'offre la sono, dis-le! Pourquoi tu me fais ça ? Lolo m'avait prévenu”, ajoute le pasteur.

Difficile de comprendre ce ouragan d’invectives du controversé pasteur ivoirien contre la jeune femme qui suscite l'admiration de plus de 27 mille followers sur Facebook.

Et à Camille Makosso d'apporter un premier élément de réponse pour ses déclarations injurieuses: “j'ai partagé tes vidéos toi, tu ne partages pas pour moi, dis-le !”, explique-t-il.

Sarra Messan comme une nouvelle mariée à son anniversaire

Les images de sa nuit d'anniversaire ont inondé la toile lundi 11 octobre 2021. En effet, comme une nouvelle mariée à son anniversaire ce jour-là, Sarra Messan est apparue débordante de bonheur aux côtés de son nouvel amour, le blogueur guinéen Mansou Guisen.

À l'occasion de cette célébration où plusieurs blogueurs et blogueuses d'ici et d'ailleurs, des artistes chanteurs ainsi que des humoristes étaient invités, les internautes ont plutôt eu droit à une célébration de mariage et non un anniversaire de naissance.

Le 18 novembre 2020, la talentueuse blogueuse humoriste perdait son mari. Elle annonçait la disparition de son conjoint dans un message tonitruant: “Mon AMOUR pour moi, tu n’es pas mort, tu dors bb tu te reposes je t’aime et je t’aimerai toujours mon roi”, avait- elle écrit.

Les internautes qui attendaient la blague humoristique de la journée sont surpris et attristés par cette mauvaise nouvelle. Abattue et le cœur dévasté après la mort de son conjoint, Sarra Messan a pu compter sur le soutien indéfectible de milliers d’internautes à travers les nombreux messages de compassion qui lui ont été adressés depuis que la nouvelle s’est répandue sur le Web.

A cette occasion, le Reverend Général Makosso s’exprimera en ces termes pour compatir à la douleur de celle qu’il appelle affectueusement sa “bonne petite fille des réseaux sociaux”, entendez son amie.

« Mon cœur est détruit en ce jour en apprenant ce qui vient d’arriver la perte de ton époux ma fille Sarra Messan. Cette année 2020 est pour moi la pire année de ma vie. Perte de mon épouse mon amour Tatiana, perte de mon père spirituel archevêque Kassi d’azito et là où je me disais finissons vite cette année, ma première fille des réseaux sociaux, ma première confidente perd son mari, mon beau. Seigneur pardon console ta fille car c’est la pire des épreuves au monde. Je t’aime ma fille et que Dieu t’apporte la paix. Ton père Camille Makosso le général,”, écrira le père de la “Marmaille”.