Marc Zopo: "Olopkatcha aurait dû remettre le téléphone d'Arafat à..."

L’oncle de feu Dj Arafat , Marc Zopo, n’est pas du tout content d’ Olopkatcha l’empereur. Voici la raison.

Marc Zopo: ''Olopkatcha n'a jamais été le meilleur ami d'Arafat''

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il y a quelques mois, le fidèle compagnon de feu Dj Arafat , Olopkatcha l’empereur, révélait avoir volontairement détruit le téléphone du boss de la Yorogang, juste après le décès de celui-ci.

‘’{...} Son portable, c’est délicat, très dangereux. On peut voir des messages, des photos nues des filles avec qui Arafat est sorties ou des femmes des gens...Il y a tellement de choses parce qu'on savait qu' Arafat, c’était un bandit. Voilà pourquoi je l’ai cassé (…) Le téléphone, je l'ai bousillé sans regrets. Il y avait plein de choses dedans, il y a beaucoup d’hommes qui voulaient son portable (Maman, Mémé…). Arafat c’est mon ami, et pour ne pas qu’on ait à le salir demain, j’ai décidé de bousiller le téléphone’’, s’est justifié Olopkatcha dans une vidéo publiée sur la toile.

Cependant, force est de constater que l’acte d’Olopkatcha n’est pas apprécié par l’oncle du Daishikan, Marc Zobo. ‘’Olopatcha est présenté comme le meilleur ami, l'ami intime de notre défunt fils Arafat. Mais selon moi, il ne l'est pas. Je dirai même qu'il ne l'a jamais été. Car un ami ne peut pas affirmer avec fierté qu'il a bousillé le téléphone de Arafat. Et le dire publiquement avec fierté. En ajoutant qu'il s'en fout, bien qu'il soit conscient que cette famille peut entendre les propos qu'il tient. C'est un manque de respect et une atteinte à l'honneur de la famille‘’, a soutenu Marc Zopo.

Puis d’ajouter: ''Tout homme a une histoire. Arafat a une famille. On voulait le téléphone de Arafat. Quels que soient les secrets qui puissent exister dans ce téléphone, il devrait être remis à la famille de Arafat, à sa mère. Une famille protège toujours son enfant. A la rigueur, on pourrait même remettre le téléphone à sa compagne Carmen".