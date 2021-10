Football: Mauvaise nouvelle pour Yao Kouassi Gervais dit Gervinho

Mauvaise nouvelle pour l'international Yao Kouassi Gervais alias Gervinho. L’attaquant ivoirien est contraint de déclarer forfait pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations au Cameroun.

Gervinho manquera sa 3è Can d'affilée

Coup dur pour le redoutable dribbleur ivoirien Yao Kouassi Gervais dit Gervinho qui s’est gravement blessé, vendredi 29 octobre 2021 , lors du match qui opposait son équipe Trabzonspor à la formation de Rizespor dans le cadre de la 11e journée du championnat de Turquie.

Le redoutable dribbleur ivoirien, sur une chute après un dégagement, s’est tenu le genou en poussant des cris de douleurs. Il a très rapidement été évacué du stade. Selon son entraîneur Abdullah Avci, Gervinho est touché aux ligaments croisés et sera absent entre cinq et six mois.

Ce qui signifie que l'ancien joueur d’Arsenal, âgé de 34 ans, sera absent lors des deux prochains matchs des Eléphants de Côte d’Ivoire, comptant pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde.

Eh oui! Le sélectionneur Patrice Beaumelle devrait se séparer d'un de ses meilleurs joueurs pour les matches contre le Mozambique et le Cameroun, qui se disputeront, respectivement le 13 novembre à Cotonou, et le 16 novembre à Yaoundé.

De plus, Yao Kouassi Gervais est forfait pour la Can 2022 qui se disputera en janvier prochain au Cameroun. Il avait déjà manqué la CAN 2017 à cause d’une blessure et n’avait pas été appelé par Ibrahim Kamara pour l’édition 2019. C’est donc une troisième Can d'affilée, que Gervinho va manquer.