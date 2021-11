Concours administratifs 2021 : Voici où trouver les résultats

Les résultats des concours administratifs 2021 sont disponibles. C'est ce qui ressort d'une note publiée par le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration.

Concours administratifs 2021 : Les résultats sont disponibles

Les candidats aux concours administratifs 2021 sont situés sur leur sort. Il s'agit des compositions du samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021. Le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration informe que les résultats sont disponibles et peuvent être consultés sur son site officiel. Les postulants auront besoin de leur numéro d'inscription pour connaitre leur résultat.

Par ailleurs, le communiqué fait savoir que "les réclamations sur lesdits résultats sont recevables durant la période allant du mercredi 3 novembre au vendredi 3 décembre 2021". Il faut savoir que "passé ce délai, aucune réclamation n'est recevable".

Pour l'organisation des concours administratifs 2021, Anne Désirée Ouloto a décidé de faire d'importantes innovations. En effet, la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration a annoncé la mise en ligne gratuite des cours de préparation sur le site du ministère. Elle a également laissé entendre que la politique de déconcentration des concours dans les régions a été renforcée avec l'extension aux villes de Bondoukou, Man et San Pedro. "Ainsi pour la session 2021, les concours se dérouleront dans les villes d’Abidjan, d’Abengourou, de Bondoukou, de Bouaké, de Daloa, de Gagnoa, de Man, de Korhogo, de San-Pedro et de Yamoussoukro. Cette décision vise à améliorer la proximité des candidats avec leurs lieux de composition et à réduire les frais induits par le voyage sur Abidjan, la restauration, l’hébergement, etc.", avait indiqué Anne Ouloto.

La ministre ivoirienne s'est aussi engagée à lutter contre la fraude. Soucieuse du bon déroulement des concours administratifs 2021, Anne Ouloto a gardé un oeil sur tout le processus.