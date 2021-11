Auditionné par la justice, Dr Boga Sako : « Je n’accepterais plus jamais... »

Rentré en Côte d'Ivoire après une décennie d'exil, Dr Boga Sako Gervais a été placé sous contrôle judiciaire. Auditionné, le 2 novembre 2021, le Président du FIDHOP n'a pas manqué d'interpeller la classe politique ivoirienne.

Dr Boga Sako auditionné dans l'affaire de « la Désobéissance civile »

Mardi 02 Novembre 2021, de 09H30 à 12H30, Dr Boga Sako Gervais était devant le juge d'instruction du 9ème Cabinet du Tribunal d’Abidjan pour y être entendu relativement au rôle qu'il a pu jouer lors de « la Désobéissance civile » lancée par la coalition de l’opposition ivoirienne. Représenté à cette audience par Me Hervé Gouaméné, membre du collectif de ses avocats, le Président de la Fondation ivoirienne pour l’observation et la surveillance des Droits de l’Homme et de la vie politique (FIDHOP) s'est voulu on ne peut plus incisif.

« Je suis un homme de Foi et de Convictions ! Pour l’amour de la Côte d’Ivoire, ma Patrie, je me battrai toujours pour les valeurs de Vérité et de Justice à travers les Droits de l’Homme ! » s'est voulu formel le militant des droits humains, avant d'ajouter : « Ainsi, pour avoir risqué ma vie pour ma Nation et après avoir subi l’exil pendant dix (10) ans, dans la Dignité, je n’accepterais plus jamais – et la grande majorité des Ivoiriens avec moi – que quiconque (qui qu’il soit) ruse avec la Vie et l’Avenir de notre Peuple : la Réconciliation et la Paix en Côte d’Ivoire doivent donc être désormais une priorité absolue pour tous ! Et j’ai dit ! »

Placé sous Contrôle judiciaire dès son retour au bercail, Dr Boga Sako a été présenté, le mardi 27 Juillet, à un Juge d’Instruction, qui lui a notifié les chefs d’accusation, qui se résument en des déclarations au sujet du 3ème Mandat et du Conseil national de transition (CNT). Il était alors assisté de ses Avocats Me Roselyne Aka-Sérikpa et Me Hervé Gouaméné.

Il faut par ailleurs noter qu'il a été délivré au Dr Boga Sako une autorisation de sortie du territoire national, en réponse à la demande qu’il avait introduite auprès de Madame la Juge, pour effectuer une tournée de quelques semaines en Europe.