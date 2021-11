Communiqué de presse : Une soirée en l'honneur du Roi du Maroc

"Tous, Roi du Maroc" Le corps diplomatique étranger se joint aux acteurs de la société civile marocaine pour apporter leur soutien au Roi du Maroc.

SA MAJESTE le Roi Mohamed VI honoré

Réunir des acteurs de la société civile marocaine, mais aussi d’un ensemble de diplomates étrangers accrédités à Rabat, autour d'un socle commun de valeurs afin de traduire de fort belle manière, leur soutien ferme et résolu à SA MAJESTE le Roi Mohamed VI, Roi du Maroc.

En raison des attaques systématiques dont le Maroc a été récemment la cible de la part de certains pays, ainsi que d'organisations hostiles, basée sur l'utilisation de toutes sortes de ressources, légales et illégales, est-ce dans le but de l'enfoncer dans une spirale de problèmes et de conflits avec certains pays...

Et voyaient les efforts déployés, même conjugués par les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume, qui ne souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu’il a toujours été…

Et face à de telles positions qui ne faisaient que raffermir la ténacité et raviver le courage à chaque fois que la crise s'intensifie, les Marocains, ont toujours, montré voire exprimé leur ferme appui et indéfectible attachement renouvelé, sans abandon ni répit, à leur Roi, et à sa mobilisation constante derrière son auguste patronne.

Grande soirée de soutien au Roi du Maroc

Et afin de relater à l’unissait cette réalité à un large public national, voire international, les potentialités civiles Marocains organiseront un dîner débat sous forme d’une journée de reconnaissance, d’hommage et de soutien total, de toute la couche sociale marocaine ainsi, d’un grand nombre important des diplomates accrédités à Rabat (qui apporte, toujours, un soutien au Maroc, aux Marocains et au Roi du Maroc) à SA MAJESTÉ le Roi Mohamed VI, Roi du Maroc, que Dieu le glorifie, est-ce le 26 Novembre 2021, à Hôtel Sofitel – Rabat, sous le signe : ‘‘ Tous, Roi du Maroc ’’.

Les participants réitéreront, en outre, leur plein appui aux efforts exclusifs menés par le Roi Mohamed VI, pour la question du Sahara marocaine.

La rencontre qui se veut un espace d’échange et de dialogue, sera une occasion propice d’adresser un pétillant message à la communauté internationale, avec ses instances et ses organisations signifient que les Marocains comme l'histoire le prouvent toujours, sont toujours plus solidaires et toujours fidèles à leur Roi.

Il s’agit, donc, de rassembler autour de ce thème ‘’Suprême’’, les différents composants du paysage diplomatique, intellectuel économique, et politique marocain et étrangers et de leur permettre d’échanger et de débattre, autour de la même table, au cours du dîner débat placé sous le signe de la notion de la nation, citoyenneté, loyauté et démocratie, afin de traduire de fort belle manière leur soutien ferme et résolu au Roi du Maroc.

Pour dire à haute voix : Tous, Roi du Maroc.