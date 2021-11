Touré Alpha Yaya dit "non" à l'Union des cadres du Grand Nord

Touré Alpha Yaya n'approuve pas du tout le projet de l'Union des fils du Grand Nord tant cher à Gilbert Kafana Koné. Le député de Gbon-Kolia le juge inopportun et insignifiant.

Touré Alpha Yaya : "Si on était dans l’opposition, je pouvais approuver..."

Le député de Gon-Kolia a brisé le silence sur l'affaire de la création de l'Union des fils du Grand Nord. Il a publiquement désavoué Gilbert Kafana Koné, le président du comité de pilotage du projet. Ci-dessous le communiqué de Touré Alpha Yaya :

Je trouve que la création de cette Union des fils du Grand Nord est inopportune et insignifiante.

Si on était dans l’opposition, je pouvais approuver la création de cette union, car elle s'imposait.

Aujourd’hui, un fils du Grand Nord est au pouvoir, il se bat pour la construction de la nation ivoirienne dans l’intérêt de tous les Ivoiriens peu importe leur appartenance politique encore moins leur obédience.

Il fait de la pratique réelle de l’houphouetisme, l'axe principal de son action politique qui se définit par la construction de la nation ivoirienne qui reste un objectif catégorique à réaliser par l’intégration de la diversité des peuples qui composent le grand peuple de Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique vertueuse, il combine les investissements destinés aux projets structurants et la redistribution des richesses par une politique libérale socialement orientée. En plus de l’houphouetisme économique, le président Alassane Ouattara fait de l’houphouetisme social qui consiste à promouvoir la fraternisation des ethnies et des confessions religieuses par une politique d'inclusion fondée sur le dialogue et le compromis.

Notre objectif, lutter pour l’émergence de notre beau pays avec tous ses fils. Je suis donc pour une union des Ivoiriens autour du président Alassane Ouattara. Depuis un moment, les fils du Grand Nord sont accusés, à tort ou à raison, de faire du rattrapage ethnique dans l’administration. Aussi, la création d'une telle union apporterait de l’eau au moulin de nos détracteurs.



Oui, ces détracteurs connus pour la promotion des débats creux et insensés et qui n’ont aucun projet, ni de vision pour la Côte d’Ivoire et les Ivoiriens.

Ne donnons pas l’occasion à ces personnes championnes des débats vains, mais maîtres dans la promotion de la médiocrité d'avoir raison.

Soyons pro-Côte d’Ivoire , pro-RHDP , pro-Ouattara, synonyme de sérieux et de travail.

Chers cadres du Nord, ne donnons pas raison à Gbassaragba, le rhinocéros ...........

Nous venons de loin et nous irons loin...

Cordialement : Touré Alpha Yaya