Éléphants de Côte d’Ivoire: Wilfried Zaha fâché avec Patrice Beaumelle

L'international ivoirien Wilfried Zaha, par le biais de son frère, a démenti les propos que lui a attribués le sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire, ce jeudi en conférence de presse.

Wilfried Zaha dément les propos de Patrice Beaumelle

Wilfried Zaha ne figure pas sur la liste des 25 joueurs sélectionnés par Patrice Beaumelle, pour les deux dernières rencontres des Eléphants de Côte d'Ivoire, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, lors d’une conférence de presse animée ce jeudi, a donné la raison pour laquelle l’attaquant de Crystal Palace ne sera pas avec les Eléphants pour ce rassemblement de novembre.

" Wilfried Zaha a demandé à ne pas venir au regroupement de novembre, car il rentre malade à chaque convocation. Il m'a demandé de ne pas être appelé en novembre parce qu'il veut réfléchir sur la suite de sa carrière internationale", a fait savoir Patrice Beaumelle. Ces propos abondamment relayés sur la toile, ont suscité une grosse colère des Ivoiriens dont la plupart ont exigé que Wilfried Zaha ne soit plus jamais appelé en sélection.

‘’Si ce que le sélectionneur national Patrice Beaumelle t'a prêté comme propos, est vrai, alors, BON DÉBARRAS ! Quelqu'un qui est tout le temps énervé sur la pelouse... Je ne me souviens même plus de la dernière fois où tu as marqué pour nous. Si c'est vrai ce que Beaumelle a dit, alors sache que : il y a longtemps que nous mêmes, on voulait te chasser. Quand les Anglais t'ont chassé, tu es venu en Côte d'Ivoire croyant que le football africain était trop facile et que tu allais briller et survoler les compétitions du continent, pour leur faire regretter ça. Tu as mordu la poussière’’, a commenté un observateur, visiblement très énervé par l’attitude de l’attaquant de Crystal Palace.

Dans la foulée, le frère du footballeur, contacté par le média sportif sportmania, a donné la version de Wilfried Zaha. "Le sélectionneur n'a pas dit la vérité. Sa version des choses est totalement fausse. Il a appelé mon frère il y a quelques jours, pour lui parler de la sélection. Wilfried lui a reproché le fait que personne de l'équipe nationale ne l'ait appelé pour avoir de ses nouvelles quand il est tombé malade après le match contre le Malawi en septembre. Le coach a répondu que lui-même est tombé malade pendant deux jours. Wilfried n'a pas aimé cette réponse. C'est sur ça que le coach a raccroché. Il n'est plus revenu vers mon frère. Wilfried ne lui a jamais dit qu'il ne veut plus venir en sélection et qu'il allait réfléchir sur la suite à donner à sa carrière internationale. Il était d'ailleurs prêt à partir sur Abidjan dès dimanche", a confié Hervé Zaha, le frère de Wilfried Zaha à sportmania.