Guinée : Mamadi Doumbouya durcit le ton contre le parti de Condé

Mamadi Doumbouya n'a visiblement pas apprécié la récente sortie du RPG (Rassemblement du peuple de Guinée) qui appelait à la libération de son leader Alpha Condé. Le chef de file du CNRD est très remonté contre l'ancien parti politique au pouvoir, mais aussi contre certaines organisations de la société civile.

Guinée : Grosse colère du CNRD contre le parti de Condé

Cela fait exactement deux mois qu'Alpha Condé, qui a célébré ses 83 ans le 4 mai 2021, a été chassé de la tête de la Guinée. Le 5 septembre 2021, sous la houlette du colonel Mamadi Doumbouya, des militaires ont renversé l'opposant historique de Lansana Conté qui venait d'être réélu pour un 3e mandat. Le président déchu est détenu par la junte au pouvoir depuis le changement au sommet de l'Etat guinéen.

Le RPG (Rassemblement du peuple Guinée) a récemment lancé un appel au CNRD (Conseil national du rassemblement et du développement), l'organe qui dirige le pays après la chute de l'ancien président. Le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas du tout apprécié cette initiative. Le nouveau président guinéen l'a fait savoir à travers un communiqué.

"A cette date, le CNRD a tenu son engagement de protection des personnes et de leurs biens sans violence aucune dans le respect de la loi. En dépit de cette main tendue, le CNRD a le regret de constater que des agissements de certaines formations politiques et activistes de la société civile sont de nature à troubler l'ordre public et la quiétude sociale", a fait remarquer le colonel Mamadi Doumbouya dans sa note.

Le président de la transition guinéenne a par ailleurs pris" à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces agissements dont le but est de saper la paix et la quiétude des Guinéens et porter préjudice à la transition en cours" dans le pays.