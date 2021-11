Union du Grand Nord : Konaté Navigué marque sa repugnance

La création de l’Union des cadres et Élus du Grand Nord continue de susciter de vives réactions. Konaté Navigué, ressortissant du Nord et proche de Laurent Gbagbo, refuse de s’associer à cette initiative.

Konaté Navigué : L’Union du Grand Nord, « quelle arnaque ! »

Sous l’impulsion de Gilbert Koné Kafana, l’Union des cadres et élus du Grand Nord est en train de voir le jour. Cette organisation regroupant spécifiquement les ressortissants des onze régions du septentrion ivoirien sera portée sur les fonts baptismaux lors d’une Assemblée générale constitutive qui se tiendra, le 8 novembre prochain à Korhogo.

Si bien de cadres du Nord ivoirien sont d’ores et déjà à pied d’oeuvre pour la réussite du projet porté à bout de bras par le Maire de Yopougon (commune d’Abidjan), ce n’est nullement le cas pour certains nordistes qui y voient des dangers. C’est le cas de Konaté Navigué, qui a ainsi interpellé ses aînés sur les risques d’une telle initiative : « On annonce avec fracas, jacassement et volubilité la création d'une Union pour développer le Grand Nord. Non Messieurs. Une Union ne peut pas développer une région, pas plus qu'une mutuelle ne peut développer un village. On m'invite à m'y associer ; je n'en suis pas preneur. »

Pour l’ancien Président de la Jeunesse du Front populaire ivoirien (JFPI), cette union qui est brandie comme « une poudre de PERLIMPINPIN qui viendrait, comme par magie avec des mots et des paroles, mettre fin aux maux dont souffre le Grand Nord » n’apportera rien au développement de cette partie de la Côte d’Ivoire.

« Quelle arnaque ! » s’est-il écrié pour la bonne et simple raison selon laquelle après plus de dix ans de gouvernance, le pouvoir actuel aurait dû tourner le dos au régionalisme, au communautarisme, au tribalisme et au sectarisme comme solution au développement. « Un aveu terrible de l'échec de la politique de décentralisation », s’est-il désolé.

Poursuivant dans sa démarche, le ressortissant de Kouto (Nord ivoirien) fait savoir qu’en se recroquevillant au nord et sur le nord, les nordistes s’exposent dangereusement aux autres régions et aux autres citoyens de la Côte d’Ivoire.

« ET DEMAIN ?? » a-t-il interrogé, avant de lancer cet appel aux intellectuels du nord (toutes tendances confondues) qui devraient « dénoncer une telle initiative qui est du reste fondamentalement pitoyable, dérisoire et anachronique ».