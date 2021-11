Tina Glamour charge KS Bloom: "Le jour, il va perdre un de ses parents..."

La mère de Dj Arafat, Tina Glamour, a sévèrement répondu au jeune chantre ivoirien KS Bloom qui a récemment affirmé qu'on aurait dû laisser le pasteur David Aimé Jérémie, ressusciter la légende du Coupé-décalé.

Tina Glamour parle de la musique de KS Bloom: ''Je n'écoute pas les bêtises''

Quelques jours après le décès de Dj Arafat, survenu le lundi 12 août 2019 suite à un tragique accident de moto, le pasteur David Aimé Jérémie a déclaré, via une vidéo diffusée sur le web, avoir reçu le pouvoir de Dieu, de ramener le défunt artiste à la vie.

N'ayant pas pu rencontrer la mère du défunt, Tina Glamour, et le ministre Hamed Bakayoko, ni même entrer en contact avec la dépouille du Zeus d'Afrique, comme il le souhaitait, le prophète David a affirmé que des personnes "très puissantes de ce pays n'ont pas voulu que le miracle s'accomplisse".

Ces différentes sorties de l'homme d'Eglise, vont braquer les projecteurs sur sa personne. Invité à l'émission Faha Faha diffusée sur la chaîne Ivoire Music Tv, le chantre ivoirien, Ks Bloom, est revenu sur cette affaire.

Il a indiqué qu'on aurait dû laisser le pasteur David Aimé Jérémie faire afin de voir ce dont il était vraiment capable. ''Quand Arafat est mort, j’ai pleuré. Je ne sais pas pour les autres, mais ça m’a fait très mal. Maintenant, quelqu’un vient et dit qu’il veut réveiller Arafat. Laissez-le non ? En plus, il a dit que c’est Dieu qui lui a parlé. Il n’a pas dit qu’il est un prophète, il n’a pas demandé de l’argent. Il n’a rien demandé. S’ils avaient laissé le pasteur toucher le corps d’Arafat, il serait avec nous aujourd’hui. Vous ne l’avez pas laissé, en prétendant que le pasteur cherchait un buzz. C’est plutôt en ayant refusé qu’il le touche, que vous validez son buzz. Il peut se lever à n’importe quel moment et dire qu’il avait voulu ressusciter Arafat, mais que sa famille a refusé", a déclaré Ks Bloom.

Puis d'ajouter: “Si moi, je perdais un parent et que quelqu’un prétend pouvoir le réveiller, moi-même, je payerai son transport pour qu’il vienne. Quelqu’un dit qu’il veut réveiller Arafat, il fallait le laisser faire. Puisque vous ne l’avez pas laissé faire, cela voudrait dire que vous avez comploté”, a-t-il dénoncé.

Invitée à l'émission Faha Faha, Tina Glamour a répondu très sévèrement au jeune KS Bloom. " Le jour qu’il va perdre un de ses parents, qu'il prenne un pasteur pour aller réveiller son parent. Moi je suis catholique chrétienne. C’est Jésus seul qui ressuscite. Moi mon fils n’est pas une poupée ni une marionnette et je l'ai fait comprendre. C'est mon enfant, c’est son problème ! Il n’a qu’à penser à sa carrière difficile là… Moi, quand j’écoute les chantres, j’écoute Constance, Maggie Blanchard, Excell. J’écoute les vraies louanges. Je n’écoute pas les bêtises", a soutenu Tina Glamour.