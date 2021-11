Côte d’Ivoire: Comment Ouattara veut lutter contre la corruption

A l’occasion de la cérémonie du Prix national d’Excellence 2021, le vendredi 05 novembre 2021 à Abidjan-Plateau, le Président de la République, Alassane Ouattara, a demandé au Premier Ministre, Patrick Achi, d’instaurer un nouveau prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte conte la corruption.

Prix national d’Excellence : Le Président Alassane Ouattara instaure un prix pour la Bonne gouvernance et la lutte contre la corruption dès la prochaine édition

« Monsieur le Premier Ministre, pour marquer tout l’intérêt que nous accordons à la problématique de la bonne gouvernance, je vous demande d’instaurer un nouveau Prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte conte la corruption », a déclaré Alassane Ouattara. Ce prix, selon le Président de la République, va permettre de mettre en lumière les personnes physiques ou morales qui se distingueront par leur intégrité. «Ils deviendront ainsi des références pour notre société », a-t-il dit.

Pour lui, la promotion de la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques est d’une grande nécessité pour le bien-être des populations. Surtout après les importants progrès réalisés dans tous les domaines de la vie socio-économique de la Côte d’Ivoire, depuis 2011. « C’est pourquoi, j’ai créé, récemment, un département ministériel en charge de la Bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la Corruption », a-t-il justifié.

Le Président Alassane Ouattara a, par ailleurs, annoncé que les jeunes étudiants admis au concours d’entrée dans les meilleures grandes écoles françaises, bénéficieront du programme de bourses d’études d’excellence initié depuis 2015. Il a exhorté la jeunesse ivoirienne et toutes les forces vives de la nation à promouvoir l’excellence et à hisser encore plus haut le drapeau de la Côte d’Ivoire. Le Chef de l’Etat a tenu à rendre hommage aux défunts Premiers Ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko, deux illustres fils de la nation, qui ont incarné toutes leurs vies les valeurs « Travail » et « Mérite ». Il leur a dédié l’édition 2021 du Prix national d’Excellence.

Source : CICG