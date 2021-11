Zouglou: Le jour où le groupe Magic System a failli se disloquer

Le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif dit Asalfo, est revenu sur une période de flottement au sein de ce célèbre groupe zouglou.

Asalfo (Magic System): ''Là où notre amitié allait partir en désordre, c'était en 2007''

Contrairement aux autres groupes zouglou formés dans les années 90, Magic System est un des rares à résister au temps. Ce groupe ne s’est jamais disloqué contrairement aux célèbres « Salopards » ou encore «Poussins-chocs » des rescapés Yodé & Siro. Si les enfants d'Anoumanbo sont toujours ensemble, c'est parce que les règles édictées pour le fonctionnement du groupe qu'ils forment, sont respectées. Dans une vidéo récemment publiée sur sa page Facebook, le lead vocal du groupe, Traoré Salif dit Asalfo, a expliqué les raisons pour lesquelles, ses complices et lui évoluent ensemble encore aujourd'hui. Ils se sont disciplinés, ce qui limite les querelles qui auraient pu les diviser.

"Vous savez pourquoi le groupe Magic System ne se divise pas ? Parce que je n’ai jamais mis en tête que c’est moi qui suis le plus vu ou c’est moi qui suis le plus connu … Moi je suis Asalfo parce qu’il y a Tino, Goudé et Manadja derrière … Donc on comprend qu’on ne peut pas s’appuyer sur des gens parce qu’on est fort, mais on s’appuie sur des gens pour être fort", a expliqué le zouglouman. Puis Asalfo d'ajouter : "Toutes les règles qui ont été mises en place dans Magic System, le premier à les respecter, c’est moi. Pour pouvoir parler aux autres, il faut que toi-même, tu serves d’exemple".

Cependant, les Gaous magiciens ont eu quelques moments de diserte. Asalfo a confié à First Mag le vrai, qu'il fut un moment où ses compagnons et lui ont failli se séparer. ''Là où notre amitié allait partir en désordre, c'était en 2007. La séparation d'avec notre manager ANGELO KABILA, avait quand même fait vasciller un peu l'équilibre du groupe. Vous savez, quand un vent de division souffle, ça peut emporter mais là encore, il fallait jouer le rôle du grand-frère. J'ai appelé les trois(3) petits frères, je leur ai dit: on va s'asseoir, le groupe n'a que 10 ans de carrière mais pensons à notre amitié qui est plus vieille que la carrière musicale du groupe et puis, disons-nous que la seule famille qui va se disloquer, c'est la nôtre si on se sépare", s'est souvenu Asalfo.