Christelle Nadia Fotso clashe Eto'o : "Il est impossible de tout acheter"

Christelle Nadia Fotso n'apprécie pas du tout la candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT (Fédération camerounaise de football). L'écrivaine et avocate a tiré à boulets rouges sur l'ancien capitaine des Lions Indomptables.

Christelle Nadia Fotso "déshabille" Samuel Eto'o

Que proche Christelle Nadia Fotso à Samuel Eto'o Fils ? En tout cas, dans une publication sur sa page Facebook, l'avocate camerounaise a tenu des propos acerbes en l'endroit de l'ex-joueur du FC Barcelone, candidat à l'élection à la FECAFOOT. "J'avais prévu de vous faire une petite lettre publique lorsque votre candidature pour la Fédération camerounaise de football semblait en difficulté pour des raisons juridiques. Le Cameroun étant le pays de la pensée magique et un état de droit féerique, par enchantement, tout s'est arrangé sans rien résoudre...Votre choix de directeur de campagne m'a de nouveau décidée à vous écrire puisque je sais que je serai comprise. Il est outillé et suffisamment flexible pour décoder les propos sibyllins de mon âme fêlée", a-t-elle écrit.

La fille de feu Victor Fotso, ancien milliardaire camerounais, met les pieds dans le plat en crachant sur la candidature de Samuel Eto'o à la présidence de l'instance dirigeante du football camerounais. "Construire une chefferie, un village, une fédération ou un pays est plus périlleux que devenir fô. Il est impossible de tout acheter et de tout faire. La tâche la plus importante des doués et des surdoués est herculéenne et des plus ingrate : apprendre à refuser d'être des dieux, tout être et tout faire dans un environnement chaotique et sans structure en déresponsabilisant ceux qu'on veut servir mais qui veulent manger sans contribuer", a martelé la dame de 42 ans à l'égard du conjoint de Georgette Eto'o.

